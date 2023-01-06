Марез забил «Челси» с паса Грилиша. Игроки вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого
Вышедшие на замену игроки «Манчестер Сити» организовали гол.
Полузащитник Ридя Марез открыл счет на 63-й минуте матча против «Челси» в 19-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Алжирцу ассистировал Джек Грилиш.
Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого – они заменили Бернарду Силву и Филипа Фодена.
Марез забил девятый гол после выхода на замену с момента перехода в «Сити» в 2018 году. Ни один другой игрок АПЛ не забил столько мячей за этот период, выходя на замену.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Приятно видеть фаната Челси который не ноет,а то читать адекватные комментарии на спортсе это редкость.Многие пишут любую хрень ради плюсов.