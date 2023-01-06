Марез забил «Челси» с паса Грилиша. Игроки вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Рияд Марез Бернарду Силва Филип Фоден Футбол

Вышедшие на замену игроки «Манчестер Сити» организовали гол.

Полузащитник Ридя Марез открыл счет на 63-й минуте матча против «Челси» в 19-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Алжирцу ассистировал Джек Грилиш

Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого – они заменили Бернарду Силву и Филипа Фодена.

Марез забил девятый гол после выхода на замену с момента перехода в «Сити» в 2018 году. Ни один другой игрок АПЛ не забил столько мячей за этот период, выходя на замену.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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12 комментариев

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The Best
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Ответ Павел Швецов
Очень нравится игра Закарии, да и Ковачич держит уровень. Вокруг этого центра поля можно строить игру, им обоим хватает и физики и техники. Перед ними может играть здоровый Маунт или другой креативный игрок. В центре обороны тоже порядок, Тиагу Силва и Кулибали достаточно мастеровиты, а для глубины состава купили Бадиашиле, есть также травмированный Фофана и Трево Чалоба. Вот с флангами беда, наши звездные замечательные защитники травмированы, Сесар уже старый, Кукурелья нестабилен, а Холл молод. Впереди немотивированные Зиеш и Обамеянг, и какие то скованные Стерлинг и Пулишич. Хавертц игрок зависимый, будет креатив и он раскроется. Много проблем, но какие-то первые лучики появляются.
Согласен)
Приятно видеть фаната Челси который не ноет,а то читать адекватные комментарии на спортсе это редкость.Многие пишут любую хрень ради плюсов.
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Джонни Петров
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Ответ Джонни Петров
Тот случай когда игроки скамейки делают разницу - мечта любого тренера воплощать свои идеи таким составом
Хотя есть ощущение, что пас должен был быть перехвачен голкипером
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Джонни Петров
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Тот случай когда игроки скамейки делают разницу - мечта любого тренера воплощать свои идеи таким составом
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Павел Швецов
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Очень нравится игра Закарии, да и Ковачич держит уровень. Вокруг этого центра поля можно строить игру, им обоим хватает и физики и техники. Перед ними может играть здоровый Маунт или другой креативный игрок. В центре обороны тоже порядок, Тиагу Силва и Кулибали достаточно мастеровиты, а для глубины состава купили Бадиашиле, есть также травмированный Фофана и Трево Чалоба. Вот с флангами беда, наши звездные замечательные защитники травмированы, Сесар уже старый, Кукурелья нестабилен, а Холл молод. Впереди немотивированные Зиеш и Обамеянг, и какие то скованные Стерлинг и Пулишич. Хавертц игрок зависимый, будет креатив и он раскроется. Много проблем, но какие-то первые лучики появляются.
+3
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Kadyrkuly Bazarov
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Супер мотивация перед дерби, МЮ более организованней!
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Stade de Reims
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Пеп 🧠
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Илья Гутарев
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Кукурелья всех сегодня пропускал,грустно всё это
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Saparguly Gurbannazarow
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Зтеш в Сборной рвал как лев, а в клубе не очень. Аубемеян вообще нол. Молодые и центральные полузащитники не плохо играли
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Джек Токтошакунов
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Кукурелья🗿 надеюсь после этого матча сядет на лавку. Hall в сто раз лучше.
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AC.Milan.Fan
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Кепа конечно просто красавец ! 🤭😄🤦‍♂️
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haykblaugrana
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Какой же Пеп гений. Он сделал замену тогда, когда казалось Сити дожал Челси и вот-вот забет. Другой тренер в этот момент не поменяли бы нечего.
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Прыжок Зе Луиша
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Кепа с Кукурузой муть навели
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