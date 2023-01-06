Марез забил «Челси» с паса Грилиша. Игроки вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого

Вышедшие на замену игроки « » организовали гол.

Полузащитник Ридя Марез открыл счет на 63-й минуте матча против « » в 19-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Алжирцу ассистировал .

Оба футболиста вышли на поле за 3 минуты и 43 секунды до этого – они заменили Бернарду Силву и .

Марез забил девятый гол после выхода на замену с момента перехода в «Сити» в 2018 году. Ни один другой игрок не забил столько мячей за этот период, выходя на замену.

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