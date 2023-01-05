«Арсенал» считает Мудрика слишком неопытным для цены в 100 млн евро. Он не станет рекордной покупкой клуба

«Арсенал» не собирается платить рекордную сумму за .

На данный момент самым крупным приобретением лондонского клуба является полузащитник Николя Пепе, за которого заплатили 72 млн фунтов в 2019 году.

«Шахтер» просит за Мудрика 88 млн фунтов (около 100 млн евро), но, как утверждает Football London, эта сумма гораздо выше той, что готов заплатить «Арсенал». «Канониры» считают Мудрика слишком неопытным для такой цены.

Если договориться с «Шахтером» так и не удастся, «Арсенал» обратится к кандидатуре 25-летнего вингера «Брайтона» и сборной Японии Каору Митомы.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?