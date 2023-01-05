«Арсенал» считает Мудрика слишком неопытным для цены в 100 млн евро. Он не станет рекордной покупкой клуба

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Михаил Мудрик деньги Каору Митома Футбол

«Арсенал» не собирается платить рекордную сумму за Михаила Мудрика.

На данный момент самым крупным приобретением лондонского клуба является полузащитник Николя Пепе, за которого заплатили 72 млн фунтов в 2019 году.

«Шахтер» просит за Мудрика 88 млн фунтов (около 100 млн евро), но, как утверждает Football London, эта сумма гораздо выше той, что готов заплатить «Арсенал». «Канониры» считают Мудрика слишком неопытным для такой цены.

Если договориться с «Шахтером» так и не удастся, «Арсенал» обратится к кандидатуре 25-летнего вингера «Брайтона» и сборной Японии Каору Митомы.

«Уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша». «Шахтер» просит у «Арсенала» 100 млн – откуда такие цены?

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37 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Ответ savik-A.M.
Абсолютно не могу понять откуда такая цена на него берется ?
с потолка. Палкин хочет отбить одним трансфером все потерянные деньги из-за УЕФА
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Олег Кузнецов
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Ответ Pure
Ну позиция супер адекватная
Позиция Шахтера неадекватна...
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Слутск Халлского
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Ответ Доминатор3000
Митома прекрасен. В недавнем матче против Брайтона,все болельщики Арсенала это увидели. И уже адаптирован к АПЛ,то есть усилит сразу же. Мудрик тоже прекрасен,но 100 не стоит.
Был бы отличный трансфер, но Митома буквально с десяток матчей только за Брайтон отыграл, вряд ли его сейчас продадут. Если только за сумму наравне с Мудриком
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Я Антиспартаковец
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Это что, такая завуалированная помощь хiхлам - заплатить сотку вот за ЭТО?
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Виталий Желтоусов
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Ответ Виталий Желтоусов
В этом вся Украина. Всё равно они раскрутят Англию на Мудрике.
Когда хохол родился- еврей заплакал.
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stas82
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Вопрос за сколько Брайтон продаст Митомо? Вряд-ли зимой дешевле 50млн.
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Виталий Желтоусов
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В этом вся Украина. Всё равно они раскрутят Англию на Мудрике.
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mv29km6ngq
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Если Мудрик еще упрется рогом и будет капать на мозг руководству, и просить трансфер, то могут отдать и дешевле, лямов за 50-60, так что Шахтеру главное не перегибать. Нужно уметь продавать, хотя они вроде умеют это делать.
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San9
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Хаха им и так британцы помогают как могут, по таким ценам футболистов скупают, а этим все мало, зажрались. Останутся у разбитого корыта, этого Мудрика в других странах максимум миллионов за 30 купят
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matush
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Заплатят, бартером.
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bat90
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Ответ Баночка С Землицей
Интересно, если вместо Мудрика Арсенал подпишет Митому, попадёт ли японец в "Миротворец"?
Попадёт в "Камикадзе")
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Asad Usmanhodjaev
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Ждём обращения Зелинского, о том что арсенал сипотизирует России и им за подло давать 100 лямов
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karlic
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аллилуйя, Митома смотрится куда лучше,
а с мудриком получиться как с Заа, кристал пэлас тогда тоже за него планку поднял, и где сейчас Заа ?
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toxasel
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На базаре два дурака: один дешево дает, другой дорого просит. — Украинские пословицы и поговорки
Надеюсь, Арс отойдет, чтобы на эти деньги закупить 6 бразилов аля-Мартинелли
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red hikkikomori
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Арсенал поступил Мудро
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игрочишка всея руси
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Мудрик хорош но не стоит сто лямов .арсеналу не стоит гнаться ,непродают ну и надо .пусть берут митома или другую альтернативу
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Lidin_papa
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Митома - хорошая альтернатива. Да и соплеменник также в команде имеется. А на "сдачу" можно на Палинью (как к дублеру Парти) из "Фулхэма" обратить внимание).
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Mc′loud
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Ура! Виват адекватам!
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Alar Asus
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Митома реально сможет усилить команду здесь и сейчас, в чем клуб и нуждается. А уже летом можно покупать игроков на перспективу. Ну и конечно цена неадекватна за игрока который ещё ничего не показал. Красная цена 40 млн. Был бы рад если бы поручили Шахтёр
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Кирилл
Ну слава богу в руководстве Арсенала сидят здравомыслящие люди и не хотят такие суммы отдавать за игрока, который просто сверкнул в ЛЧ и играет в УПЛ.
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Footballeur
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Почему то тут у многих такая реакция, будто из дома должны выносить эти 100 лямов!)
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Пилипенко Дмитрий
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Михайло красавчик ! Лучший игрок сейчас в восточной Европе ! Вперёд Михайло ! Нужно за 150 продавать !
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ss_podonok
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думаю возьмут за 60-70 лимонов. можете скринить
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Акира_1
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Шахтёр и Бенфику жадность погубит, что и к лучшему. 🤷‍♂️
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Любезный Коссутий
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100+ за Леау будет))
какой еще Мудрик?
там 60-70 красная цена
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