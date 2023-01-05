Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели 3 млрд человек. Аудитория финала ЧМ-2022 – 2 млрд
У презентации Криштиану Роналду в «Аль-Насре» было больше зрителей, чем у финала ЧМ.
Как утверждает журналист Педру Сепулведа, аудитория презентации 37-летнего нападающего в «Аль-Насре» достигла 3 млрд человек, которые следили за мероприятием по 40 каналам по всему миру.
При этом финал чемпионата мира в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, по пен. 4:2), посмотрели 2 млрд человек по всему миру.
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Вот в чем правда!
Презентацию 3 миллиарда человек не смотрели, естественно.
Эту информацию выдали для дураков, думаю, сначала выясняли умственные способности фанатского движения Рона, и решили, эти поверят.
Наслаждайтесь моментом.
Sports, конечно стали желтой прессой, но до этого все же не надо опускаться.
Сначала подумайте, прежде чем напечатать.
Не только ведь тупые дамы на сайте))))
Но фан база Роналду довольно одаренная, могут принять за правду.
Подгорает, подгорает.
Займитесь уже собой, хватит кого то ненавидеть, кто к вам никакого отношения не имеет!!!
Раз какой то Педру в твиттере это написал, значит так и было.
Значит смотрели все оставшиеся страны, 100 процентов населения))))))
Ребята, давно вас так надували?
Кому нужен этот Аль Насри, ради бога, скажите!
Вот вруны!
Похоже кто то выдает желаемое за действительное.
Вот как нагло фейк надо делать!
Три миллиарда!
))))))))))))
Переборщили, естественно.
Поэтому этому не верит даже Морган.
Идиоты, людей за кого принимают?
Даже финал думаю 2 миллиарда не собрал)))))
Враньё конечно, но надо же как-то имидж поднимать изгою из Европы.