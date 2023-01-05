Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели 3 млрд человек. Аудитория финала ЧМ-2022 – 2 млрд

У презентации в «Аль-Насре» было больше зрителей, чем у финала ЧМ.

Как утверждает журналист Педру Сепулведа, аудитория презентации 37-летнего нападающего в «Аль-Насре» достигла 3 млрд человек, которые следили за мероприятием по 40 каналам по всему миру.

При этом финал чемпионата мира в Катаре, в котором встречались сборные и (3:3, по пен. 4:2), посмотрели 2 млрд человек по всему миру.

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