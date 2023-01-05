Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели 3 млрд человек. Аудитория финала ЧМ-2022 – 2 млрд

Теги Криштиану Роналду Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

У презентации Криштиану Роналду в «Аль-Насре» было больше зрителей, чем у финала ЧМ.

Как утверждает журналист Педру Сепулведа, аудитория презентации 37-летнего нападающего в «Аль-Насре» достигла 3 млрд человек, которые следили за мероприятием по 40 каналам по всему миру.

При этом финал чемпионата мира в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, по пен. 4:2), посмотрели 2 млрд человек по всему миру.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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78 комментариев

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А.Э.РАСИМ
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3 миллиарда клубов отказались от Роналду!!!!!!!!!!!!
Вот в чем правда!
Презентацию 3 миллиарда человек не смотрели, естественно.
Эту информацию выдали для дураков, думаю, сначала выясняли умственные способности фанатского движения Рона, и решили, эти поверят.

Наслаждайтесь моментом.

Sports, конечно стали желтой прессой, но до этого все же не надо опускаться.

Сначала подумайте, прежде чем напечатать.
Не только ведь тупые дамы на сайте))))
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Oleg
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Ответ obidnyi
Кто-то верит в этот бред???
Нет.
Но фан база Роналду довольно одаренная, могут принять за правду.
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Yusa Naza
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А почему не весь триллион вселенной? Низко берут.
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Виктор Никитин
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да, а чё не 28?
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Decard Show
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Ответ Человек1991
Может быть смотрели 3 миллиона отбитых фанатиков Роналду, у которых слетела катушка окончательно после великой Победы Месси на Чемпионате Мира 2022 , это максимум ) и то надеюсь что столько таких нет в мире )
Липовой ЧМ уже забыта! Португалец7 его даже не выигрывая ЧМ затмил все новости о Меси! Это и есть величие Рона
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Oleg
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Ответ Экспертное мнение
И кто-то ведь поверит в эту чушь)))) Любой может писать такие новости. После финала говорили о 4 млрд зрителях, здесь приводят как 2 млрд, а Кришу 3 млрд. Кто правду узнает? Нереально всё это проверить, но учитывая лживую репутацию Криша, который даже самому Мендешу надоел, уверенно можно вычислить где именно врут в данном случае)
Тем более сообщает это какой то Педру, явно с португальским паспортом)
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хавбек+
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не удивили, на ютубе уже липовые обзоры с кликбейтными заголовками а-ля дебют Роналду)) по 15 млн набирают, финал ЧМ за две недели собрал 7
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Даня Чебыкин
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Пиши больше, чего их басурман жалеть! (с)
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DenizKios
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Всем кто писал ранее.
Подгорает, подгорает.
Займитесь уже собой, хватит кого то ненавидеть, кто к вам никакого отношения не имеет!!!
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Oleg
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Ответ Simbad
Думаю, если бы финал чм посмотрело 8 млрд, то презентацию Роналду посмотрело бы 9 млрд, пусть на Земле всего 8 млрд человек, ну в общем понятно, как эти цифры возникли)
Ясно что это чушь, но зачем и кому это надо?
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Yusa Naza
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Это уже перебор ребята. Даже пиар команда даёт сбои. Ну угомонитесь уже. Ваше проехало.
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Maxtraxer911
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Ригоберка со своей сотней фейков постарался
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Виктор Ш.
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Чушь какая-то…
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TiGra
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Самое смешное, что единственный человек, который похоже абсолютно верит в эти цифры - сам Роналду. Остальные откровенно глумятся)
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Oleg
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Ответ EnzoAmatera
Что-то очень в этом сомневаюсь,без предвзятости
Не сомневайтесь.
Раз какой то Педру в твиттере это написал, значит так и было.
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Гвардиола-мл.
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Если сестра Катя включит 40 экранов с трансляцией, то это не значит, что их смотрит 40 человек
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А.Э.РАСИМ
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Индия, Китай это 3 миллиарда.
Значит смотрели все оставшиеся страны, 100 процентов населения))))))

Ребята, давно вас так надували?

Кому нужен этот Аль Насри, ради бога, скажите!

Вот вруны!
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Guillermo
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Вот вы смеетесь, а Роналду реально это сообщат, и он поверит. Примерно так Путину ФСБ донесения делает...
И с чего бы 13 аккаунтов забанили?)
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андрэ
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И это только на Земле!!!
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Oleg
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Почему мы должны верить какому то Педру из твиттера?)
Похоже кто то выдает желаемое за действительное.
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Баночка С Землицей
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Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану! Настоящий культовой герой нашего времени!!
Да, Роналду-велик. Без колес
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Человек1991
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Может быть смотрели 3 миллиона отбитых фанатиков Роналду, у которых слетела катушка окончательно после великой Победы Месси на Чемпионате Мира 2022 , это максимум ) и то надеюсь что столько таких нет в мире )
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Футбол_это_жизнь
Странно почему всего 3?! Постеснялись?
Клубника сказал что 3 будет норм, без палева.
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А.Э.РАСИМ
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З миллиарда!!!!

Вот как нагло фейк надо делать!
Три миллиарда!
))))))))))))

Переборщили, естественно.
Поэтому этому не верит даже Морган.

Идиоты, людей за кого принимают?

Даже финал думаю 2 миллиарда не собрал)))))
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Флоренти́но Пéрес
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В Африке наверное мальчик почку продал, чтобы посмотреть презентацию клубники, а в Китае разблокировали фаервол для траффика трансляции.

Враньё конечно, но надо же как-то имидж поднимать изгою из Европы.
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