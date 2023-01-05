Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

считает, что матчи сборной России на были куплены.

– Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру ? Вы много критиковали его в сборной России. Почему? Ведь результат он давал.

– К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моем понимании. Потому что вратарь – это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас.

В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная – нет. Мое мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и все.

– Не считаете, что после 1/4 финала ЧМ стоило чуть сменить риторику и поддержать Черчесова?

– За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? (данное оценочное мнение является личной точкой зрения Андрея Канчельскиса и не подтверждается источниками, сообщает « », которому Канчельскис дал интервью – прим. Sports.ru).

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат [работы Черчесова] был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу.

– Считаете, на уровне чемпионата мира такое возможно?

– А вы не задумывались, почему за один день убирают тренера Испании? Ставят Йерро, который независимо от результата будет работать в федерации. Думаете, король Испании просто так прилетал? Ребят, поверьте, есть информация – и все это выйдет со временем. Много интересного узнаете.

не играла, а мучилась. Действовали вообще без ворот, потому что бить явно выше – некрасиво. Вот и катали мяч. Я что, в футбол не играл, не знаю, что это такое? Тем более информация была конкретная. С Уругваем соприкосновений у нас нет, им по барабану было – вышли и вынесли нас.

– Верите, что в таком могли почувствовать игроки уровня Иньесты и Рамоса?

– Ну послушайте, если тебе король Испании открытым текстом намекает, что ты ему ответишь? Вот они и будут катать, не проявлять инициативу. Думать: «Нахрена мне это надо?».

– У Испании другая ментальность – вряд ли они так же зависят от мнения лидера страны.

– Ребят, еще раз говорю: можете верить, можете нет. Но приезжал король Испании, была конкретная договоренность.

– Вы в эту версию событий верите или знаете?

– Верю, и есть информация от конкретных людей, даже футболистов. Не буду вскрываться. Хочу, чтобы это не от меня исходило, а от самих игроков. Рано или поздно признаются и скажут. Время придет, и все будет ясно сказано.

– Черчесов – единственный российский тренер, кто за последние годы побеждал в Европе – в Польше и сейчас в Венгрии. Он лучший российский тренер?

– На данный момент – да. По результату – да. Если это правда, я не буду спорить. Он выиграл и сейчас лучший российский тренер. Это так.

– Тогда мог бы он сейчас возглавить сборную? Пусть он тренер из вратарей, но лучший.

– Мое мнение – для сборной он не подходил. У кого-то может быть другое мнение. В клубе он хорошо работает, лучший – я даже не отрицаю это. Зачем мне говорит белое на то, что черное? Это некрасиво.

Да, лучший, да, выигрывает, но, может, он просто клубный тренер, а для сборной не подходит, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис о Черчесове: «Вратарь должен тренировать вратарей. Критика справедлива»