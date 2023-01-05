Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA договорные матчи Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис считает, что матчи сборной России на ЧМ-2018 были куплены.

– Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру Черчесову? Вы много критиковали его в сборной России. Почему? Ведь результат он давал.

– К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моем понимании. Потому что вратарь – это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас.

В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная – нет. Мое мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и все.

– Не считаете, что после 1/4 финала ЧМ стоило чуть сменить риторику и поддержать Черчесова?

– За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? (данное оценочное мнение является личной точкой зрения Андрея Канчельскиса и не подтверждается источниками, сообщает «Матч ТВ», которому Канчельскис дал интервью – прим. Sports.ru).

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат [работы Черчесова] был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу.

– Считаете, на уровне чемпионата мира такое возможно?

– А вы не задумывались, почему за один день убирают тренера Испании? Ставят Йерро, который независимо от результата будет работать в федерации. Думаете, король Испании просто так прилетал? Ребят, поверьте, есть информация – и все это выйдет со временем. Много интересного узнаете.

Испания не играла, а мучилась. Действовали вообще без ворот, потому что бить явно выше – некрасиво. Вот и катали мяч. Я что, в футбол не играл, не знаю, что это такое? Тем более информация была конкретная. С Уругваем соприкосновений у нас нет, им по барабану было – вышли и вынесли нас.

– Верите, что в таком могли почувствовать игроки уровня Иньесты и Рамоса?

– Ну послушайте, если тебе король Испании открытым текстом намекает, что ты ему ответишь? Вот они и будут катать, не проявлять инициативу. Думать: «Нахрена мне это надо?».

– У Испании другая ментальность – вряд ли они так же зависят от мнения лидера страны.

– Ребят, еще раз говорю: можете верить, можете нет. Но приезжал король Испании, была конкретная договоренность.

– Вы в эту версию событий верите или знаете?

– Верю, и есть информация от конкретных людей, даже футболистов. Не буду вскрываться. Хочу, чтобы это не от меня исходило, а от самих игроков. Рано или поздно признаются и скажут. Время придет, и все будет ясно сказано.

– Черчесов – единственный российский тренер, кто за последние годы побеждал в Европе – в Польше и сейчас в Венгрии. Он лучший российский тренер?

– На данный момент – да. По результату – да. Если это правда, я не буду спорить. Он выиграл и сейчас лучший российский тренер. Это так.

– Тогда мог бы он сейчас возглавить сборную? Пусть он тренер из вратарей, но лучший.

– Мое мнение – для сборной он не подходил. У кого-то может быть другое мнение. В клубе он хорошо работает, лучший – я даже не отрицаю это. Зачем мне говорит белое на то, что черное? Это некрасиво.

Да, лучший, да, выигрывает, но, может, он просто клубный тренер, а для сборной не подходит, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис о Черчесове: «Вратарь должен тренировать вратарей. Критика справедлива»

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252 комментария

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Илья Владимирович
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Ногу Акинфеева знатно зарядили, что уж тут скажешь)))
Гашек, Канчельскис, Мостовой… сегодня что, день шизофреников на спортсе?)
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Balt
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Ну, факты пусть предъявляет, а иначе клевета. А клевета что? Клевета это уголовно наказуемый акт языком, который что? Правильно, враг тебе же.
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Pertinax Gandi
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Дядя, говорят, на стакане плотно сидит
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stewiegriffin2
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Ну это глупо. Саудовская Аравия... Ну единственная с кем поверю было договорённость. Там же сам ВВП на матче присутствовал, не спроста)
Египет был по силам. Уругвай нас съел 3-0. Испания была слаба, а с Хорватия как показал этот ЧМ - оч сильная сборная и мы с ними играли на равных.
А поповду Чемпионата Европы 2021 - сборная показала свою стандартную форму. Как и при капелло 2014, как при слуцком 2016. Чемпионат мира 2018был исключением как и 2008
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Tollersnoopa
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После пенальти панекой, Смолов не мог понять, ведь все же куплено!
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Sivka
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Человек культурно отдыхает на новогодние праздники, а тут звонит какая-то мразь
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brace
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Ответ revol83
Андрей тебе ли не знать как бывшему футболисту, что команда весь матч может долбить другую и проиграть. Кстати Испанцы и на ЧМ 22 сделали тоже самое вылетев в 1/8.
Время придёт, и на них тоже компромат он накопает.)
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Сергей Кузнецов
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Поооооооолный идиот
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Alexey96
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Полностью согласен с ним 👍
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hett
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Он правду говорит, но не всю🤷‍♂️ Судьи были рептилоиды с Марса , их король Норвегии вызвал😏
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Nogoi89
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А, он конкретный неадекват. Если нет доказательств прям 100 процентных, нормальный человек такое в обычном интервью рядовом не выливает. Надо в суд подавать от лица Черчесова и РФС. Надоели эти бывшие ветераны. Уровень развития и мышления очень низкий.
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BET3P
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Ответ spartak_1988
Оооой, дурааак...
Полуправда от Канчельскиса.
Но он явно не дурак.
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tolstiy
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Вот это человек нг сильно отмечает....
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Илана Аникина
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С Испанией была договоренность что в серии пенальти испанский игрок случайно попадет в ногу Акинфеева- дядя ты дурак да?
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dudkinrs82
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Ответ Алексей Лукьянов
Купили только матч с Саудовской Аравией. Потом они на эти деньги матч с Аргентиной купили.
Ааааа!!!
Отлично!!!коммент дня!!!
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Sergey Smolensky
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Понятно почему Канч такое говорит. После завершения карьеры он не реализовал себя, а во время карьеры сборная которая состояла из одного из самых талантливых поколений в истории новой РФ, добилось только скандалов.
Ясное дело он будет поливать тех, кто пусть и не был талантливым поколением, но выжимали максимум из себя
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Зубы Дзюбы
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Пожелаю Канчельскису всю жизнь слушать песни Стаса Михайлова.
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City!
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Хороший вброс для зрадовцев
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Le_Mogul
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Ответ natetinain
саудитов купили - точно. бедная страна, готова была пойти на все ради пары сотен тысяч долларов. и испания - тоже. недогосударство типа сомали. а легче всего купить немцев. это каждый кон чель скис знает.
Если даже и покупаются, ты реально думаешь что так?) Такое на судей ещё можно распространить, но на целые страны что то я сомневаюсь.)
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milan111
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Закусывать надо!
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brace
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Спортс тупо вбросил с пометкой - "а мы тут не причём" )
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Сергей Никитин
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Какой же Канчельскиса идиот.
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City!
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Король Испании продажная?
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Двенадцатый
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Ответ Алексей Лукьянов
Купили только матч с Саудовской Аравией. Потом они на эти деньги матч с Аргентиной купили.
А на следующем ЧМ Аргентина попробует купить финал у сб.России. Но Россия потребует рублями, а откуда в Аргентине рубли?
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Stanislav Orlov
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Пора на бутылку это недоразумение
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