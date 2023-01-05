CIES Football Observatory представила рейтинг трансферной стоимости игроков.

Исследовательская группа на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч игроков из 75 лиг мира. Самым дорогим игроком по версии исследователей является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, за которого клуб потенциально может выручить 208 миллионов евро. Второе место в рейтинге занимает полузащитник « » Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 млн евро.

и не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира.

Топ-20 рейтинга трансферной стоимости игроков мира по версии CIES Football Observatory

1. Джуд Беллингем (« ») – 208,2 млн евро;

2. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 200,5 млн евро;

3. («ПСЖ») – 191,7 млн евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 190,5 млн евро;

5. («Манчестер Сити») – 174,9 млн евро;

6. Педри («Барселона») – 170,2 млн евро;

7. Гави («Барселона») – 147,6 млн евро;

8. Джамал Мусиала (« ») – 145,1 млн евро;

9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») – 125,8 млн евро;

10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 123,5 млн евро;

11. Родри («Манчестер Сити») – 117 млн евро;

12. Луис Диас (« ») – 109,7 млн евро;

13. Френки де Йонг («Барселона») – 109,3 млн евро;

14. Букайо Сака (« ») – 108,7 млн евро;

15. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 107,4 млн евро;

16. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») – 107,2 млн евро;

17. Ферран Торрес (« ») – 106,8 млн евро;

18. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 105 млн евро;

19. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 103,6 млн евро;

20. Эдер Милитао («Реал Мадрид») – 102 млн евро.