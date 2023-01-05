Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES (208 млн евро). Мбаппе – 3-й, Холанд – 5-й, Роналду и Месси – вне топ-100
CIES Football Observatory представила рейтинг трансферной стоимости игроков.
Исследовательская группа на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч игроков из 75 лиг мира. Самым дорогим игроком по версии исследователей является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, за которого клуб потенциально может выручить 208 миллионов евро. Второе место в рейтинге занимает полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 млн евро.
Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира.
Топ-20 рейтинга трансферной стоимости игроков мира по версии CIES Football Observatory
1. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») – 208,2 млн евро;
2. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 200,5 млн евро;
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 191,7 млн евро;
4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 190,5 млн евро;
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 174,9 млн евро;
6. Педри («Барселона») – 170,2 млн евро;
7. Гави («Барселона») – 147,6 млн евро;
8. Джамал Мусиала («Бавария») – 145,1 млн евро;
9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») – 125,8 млн евро;
10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 123,5 млн евро;
11. Родри («Манчестер Сити») – 117 млн евро;
12. Луис Диас («Ливерпуль») – 109,7 млн евро;
13. Френки де Йонг («Барселона») – 109,3 млн евро;
14. Букайо Сака («Арсенал») – 108,7 млн евро;
15. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 107,4 млн евро;
16. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») – 107,2 млн евро;
17. Ферран Торрес («Барселона») – 106,8 млн евро;
18. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 105 млн евро;
19. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 103,6 млн евро;
20. Эдер Милитао («Реал Мадрид») – 102 млн евро.
Вы пойдите дальше и вместо того, чтобы допустим обьяснять причины ненависти и боли , начните вручать призы.
Приз ассоциации секты 2023го за самый смешной комментарий по мнению секты присуждается... 🧐👏👏👏
Ну класно же. И колорит в ваш с токсичностью возможно монетизируется 😃
Педри 170 миллионов - ахахахаахахахахахахахахахахах
Гаве 147 миллионов - хахааххххахаахахахахахахахахах
Торрес 106 миллионов - азаахахахахахахахахахахахахахах
Милитао 102 миллиона - аххаахахахах.
Кто это составлял?