Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES (208 млн евро). Мбаппе – 3-й, Холанд – 5-й, Роналду и Месси – вне топ-100

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги РБ Лейпциг Жоау Канселу Рубен Диаш Килиан Мбаппе Френки де Йонг Родри Федерико Вальверде Эдер Милитао Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Луис Диас Орельен Тчуамени Ферран Торрес Родриго Гоэс Букайо Сака Йошко Гвардиол деньги Педри Джуд Беллингем Джамал Мусиала Гави Футбол

CIES Football Observatory представила рейтинг трансферной стоимости игроков.

Исследовательская группа на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч игроков из 75 лиг мира. Самым дорогим игроком по версии исследователей является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, за которого клуб потенциально может выручить 208 миллионов евро. Второе место в рейтинге занимает полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 млн евро.

Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира.

Топ-20 рейтинга трансферной стоимости игроков мира по версии CIES Football Observatory

1. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») – 208,2 млн евро;

2. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 200,5 млн евро;

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 191,7 млн евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») – 190,5 млн евро;

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 174,9 млн евро;

6. Педри («Барселона») – 170,2 млн евро;

7. Гави («Барселона») – 147,6 млн евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 145,1 млн евро;

9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») – 125,8 млн евро;

10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 123,5 млн евро;

11. Родри («Манчестер Сити») – 117 млн евро;

12. Луис Диас («Ливерпуль») – 109,7 млн евро;

13. Френки де Йонг («Барселона») – 109,3 млн евро;

14. Букайо Сака («Арсенал») – 108,7 млн евро;

15. Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 107,4 млн евро;

16. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») – 107,2 млн евро;

17. Ферран Торрес («Барселона») – 106,8 млн евро;

18. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 105 млн евро;

19. Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 103,6 млн евро;

20. Эдер Милитао («Реал Мадрид») – 102 млн евро.

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Большие сомнения в лидере рейтинга , он еще ничего не добился , но при этом самый дорогой ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heinrich S
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Посмеялся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMantana
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rhett Butler
Этот коммент должен быть в ТОПе недели-месяца, жаль поклонники Кристины минусить будут))
Комент года у секты.😃👽 Климовы и прочие эксперты в экстазе.
Вы пойдите дальше и вместо того, чтобы допустим обьяснять причины ненависти и боли , начните вручать призы.

Приз ассоциации секты 2023го за самый смешной комментарий по мнению секты присуждается... 🧐👏👏👏
Ну класно же. И колорит в ваш с токсичностью возможно монетизируется 😃
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мовлди Дагиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не согласен, что Мбапе не первый. Хотя я и не фанат француза. И Фодена не должно быть в первой пятерке. А то,что нет Месси и Роналду понятно и пьяному ежу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто то, не помню, очень смешно пошутил под подобным рейтингом- это цены для МЮ, а для остальных?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eltex Kirin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Половину даже не знаю. Я стар.((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Мадаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бегунок фоден😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Супер Вася П.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Никулин
все таки самая адекватная стоимость на трансфермаркт.все остальные рейтинги лютый треш и бред
А где российские игроки?Где Захарян,Пиняев,Тюкавин,Литвинов сколько они стоят примерно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Астемиров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владимир Владимир
Это ИИ ценники посчитал? Потому вопросов уйма, а ответов - 0. Ферран за 115 млн, Милитао за 100, Луиш Диаш тоже 100 - это в каком фантастическом сне за них такие деньги дадут? Беллингем дороже Мбаппе - это, вообще, что-то из разряда неофантастики.
Да что там Беллингем, там Фоден стоит больше чем Мбаппе и Холланд)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azat Muratbaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сака должен быть минимум топ5. А цена Мбаппе превышать в 2 раза остальных
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роналду бесплатный, Месси бесценный. Для всего остального, есть мастеркард
Только 5-й день 2023 года, а у нас уже есть коммент года!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роналду бесплатный, Месси бесценный. Для всего остального, есть мастеркард
В топ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси уже ничего не стоит, просто старое полено бесполезное 😂🖕
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Солодовников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роналду бесплатный, Месси бесценный. Для всего остального, есть мастеркард
Месси никто не возьмёт за такие деньги, за какие взяли криша. (Знаю, что щас начнёте ныть, поэтому говорю сразу, я не фанат ни гнома, ни Кристины)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Твори Добро
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Осипов
А Кристиану как к саудитам попал?
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️будь внимателен! Тогда нефиг было писать чушь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Фоден 200 миллионов - аахахахахахахаахахахахах Педри 170 миллионов - ахахахаахахахахахахахахахахах Гаве 147 миллионов - хахааххххахаахахахахахахахахах Торрес 106 миллионов - азаахахахахахахахахахахахахахах Милитао 102 миллиона - аххаахахахах. Кто это составлял?
и вини 190 бред же тогда мбаппе должен стоить 600 млн
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гончаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В трансфермаркт самая адекватная стоимость игроков. А не то, что клубы стреляют пачками денег. И этот рейтинг подстраивали типо молодой и играет в топ клубе значит дорогой. Но нет, так это не работает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юсуф Тайсумов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси лучший игрок мира вне зависимости от стоимости, а где - то в пустыне плачет одна Кристинка)))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роналду бесплатный, Месси бесценный. Для всего остального, есть мастеркард
Лучший комментарий года, всё объективно!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фоден и распиаренный неликвид из Дортмунда выше Мбаппе. Это просто бредище
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мощно всё-таки распиарили бездарного гави. И Беллингем с Фоденом ни в одной вселенной не должны стоить больше Мбаппе с Холландом
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фоден 200 миллионов - аахахахахахахаахахахахах
Педри 170 миллионов - ахахахаахахахахахахахахахахах
Гаве 147 миллионов - хахааххххахаахахахахахахахахах
Торрес 106 миллионов - азаахахахахахахахахахахахахахах
Милитао 102 миллиона - аххаахахахах.

Кто это составлял?
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Осипов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Твори Добро
Ахаха 🤣🤣🤣🤣забыл что меси БЕСПЛАТНО перешёл ПСЖ 😂😂😂😂😂😂как же жаль вас
А Кристиану как к саудитам попал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кузя Гитарист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Rhett Butler
Этот коммент должен быть в ТОПе недели-месяца, жаль поклонники Кристины минусить будут))
ОбрыГобер аж кончил от этого коммента , а ты ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роналду бесплатный, Месси бесценный. Для всего остального, есть мастеркард
Лови минус и свободен 🖕
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий