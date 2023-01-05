Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом»

В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ « » и «Нижний Новгород» сойдутся в борьбе за пятую позицию.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-0, – 17-2, – 14-4, – 12-7, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 8-11, Автодор – 7-12, Самара – 7-12, Енисей – 4-14, – 3-15, – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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