Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом»
В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» сойдутся в борьбе за пятую позицию.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 16.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 18-0, УНИКС – 17-2, Зенит – 14-4, МБА – 12-7, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 8-11, Автодор – 7-12, Самара – 7-12, Енисей – 4-14, Астана – 3-15, Минск – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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