«Челси» потратил 233+ млн евро на защитников в этом сезоне. Купили Фофана, Кукурелью, Кулибали и Бадиашиле
«Челси» потратил более 230 млн евро на защитников в сезоне-2022/23.
Сегодня лондонский клуб объявил о переходе защитника Бенуа Бадиашиле из «Монако». По данным Football Daily, сумма трансфера 21-летнего игрока составляет 35 млн фунтов (почти 40 млн евро).
Минувшим летом, на старте сезона-2022/23, «Челси» приобрел центральных защитников Калиду Кулибали у «Наполи» за 34 млн фунтов (около 38 млн евро) и Уэсли Фофана у «Лестера» за 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). Также в ходе прошлого трансферного окна состав «Челси» пополнил Марк Кукурелья, выступавший за «Брайтон». За него заплатили 63 млн фунтов (около 71 млн евро).
Таким образом, на трансферы защитников в сезоне-2022/23 «Челси» потратил 207 млн фунтов (более 233 млн евро).
Все ломали голову, куда уйдет Кулибали, кто его потянет .. И этот пацанчик Бадиашиле, это бомба.
Даже нет повода глумиться над Челси...