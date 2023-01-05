«Челси» потратил 233+ млн евро на защитников в этом сезоне. Купили Фофана, Кукурелью, Кулибали и Бадиашиле

« » потратил более 230 млн евро на защитников в сезоне-2022/23.

Сегодня лондонский клуб объявил о переходе защитника Бенуа Бадиашиле из « ». По данным Football Daily, сумма трансфера 21-летнего игрока составляет 35 млн фунтов (почти 40 млн евро).

Минувшим летом, на старте сезона-2022/23, «Челси» приобрел центральных защитников Калиду Кулибали у « » за 34 млн фунтов (около 38 млн евро) и Уэсли Фофана у « » за 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). Также в ходе прошлого трансферного окна состав «Челси» пополнил Марк Кукурелья, выступавший за « ». За него заплатили 63 млн фунтов (около 71 млн евро).

Таким образом, на трансферы защитников в сезоне-2022/23 «Челси» потратил 207 млн фунтов (более 233 млн евро).