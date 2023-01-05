«Челси» потратил 233+ млн евро на защитников в этом сезоне. Купили Фофана, Кукурелью, Кулибали и Бадиашиле

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Наполи Лестер Брайтон Калиду Кулибали Марк Кукурелья Бенуа Бадиашиле Уэсли Фофана деньги Футбол

«Челси» потратил более 230 млн евро на защитников в сезоне-2022/23.

Сегодня лондонский клуб объявил о переходе защитника Бенуа Бадиашиле из «Монако». По данным Football Daily, сумма трансфера 21-летнего игрока составляет 35 млн фунтов (почти 40 млн евро).

Минувшим летом, на старте сезона-2022/23, «Челси» приобрел центральных защитников Калиду Кулибали у «Наполи» за 34 млн фунтов (около 38 млн евро) и Уэсли Фофана у «Лестера» за 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). Также в ходе прошлого трансферного окна состав «Челси» пополнил Марк Кукурелья, выступавший за «Брайтон». За него заплатили 63 млн фунтов (около 71 млн евро).

Таким образом, на трансферы защитников в сезоне-2022/23 «Челси» потратил 207 млн фунтов (более 233 млн евро).

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DoDidDone
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они думают, что это американский футбол, где защитники мячи разыгрывают и заносят, а нападение тупо толкается :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Самобытная трата денег. Похоже на сбой компьютера у селекционеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@SS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо большое Кристенсену и Рюддигеру за подставы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bat90
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Виновата Барселона, понятно. От глоров Челси другого и не ожидали
Сейчас еще виноватым будет Эвребе)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джанлука Нальюка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто тут за фофана топил и объяснял, что это топ защитник на годы ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maddantist maddantist
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нифигасе...
Все ломали голову, куда уйдет Кулибали, кто его потянет .. И этот пацанчик Бадиашиле, это бомба.
Даже нет повода глумиться над Челси...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В поисках смысла
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Осталось подписать Энцо и в принципе можно пободаться за выход в кубок конфедераций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 9wkbc9rjcb
Уволили умных менеджеров Абрамовича, который умеет подбирать персонал уж точно, вот и получите шлак!
почему же умные менеджеры Абрама бесплатно отпустили Кристенсена и Рюдигера?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня вместе с одним скандинавом будем угарать с этих 233 млн =))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MansZ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но это не назовешь усилением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
И плетется на 10 месте... И вот как с этого недоразумения не ржать?
Не гугли. Сити были в десятке) на десятом месте. Ниже фулхема, эвертона и Астон виллы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
И плетется на 10 месте... И вот как с этого недоразумения не ржать?
Спал у любого клуба бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илнур Кара
На каком месте сити закончил в первый сезон шейхов? А челси Абрамовича где были в первый сезон ?
Так разница в том, что у Боэли команда, выигравшая лч, а шейхи сами с нуля собирали команду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мой путь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А говорят, что американцы умеют считать деньги)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Акира_1
А почему их брали то? Потому что 2 ЦЗ ушло, а вдобавок Чиллуэл и Джеймс стали вечными травматами. Все на рынке прекрасно были осведомлены о проблемах Челси с защитой, потому и ценники ломили гигантские. Плюс ещё каталонские вечно любят лезть в чужие переговоры со своими перехватами.
Это да , но можно покупать за этот бешенный ценник , а можно и не покупать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Безуглый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илнур Кара
На каком месте сити закончил в первый сезон шейхов? А челси Абрамовича где были в первый сезон ?
Сити до шейхов и Челси до Абрамовича были середняками. Боэли же принял очень даже неплохой Челси, который может и должен быть как минимум в зоне еврокубков
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9wkbc9rjcb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уволили умных менеджеров Абрамовича, который умеет подбирать персонал уж точно, вот и получите шлак!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Selvatore
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чёт Должуна не видно... Ты где, родной? После ЧМ прям совсем приуныл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Акира_1
А почему их брали то? Потому что 2 ЦЗ ушло, а вдобавок Чиллуэл и Джеймс стали вечными травматами. Все на рынке прекрасно были осведомлены о проблемах Челси с защитой, потому и ценники ломили гигантские. Плюс ещё каталонские вечно любят лезть в чужие переговоры со своими перехватами.
Виновата Барселона, понятно. От глоров Челси другого и не ожидали
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
И плетется на 10 месте... И вот как с этого недоразумения не ржать?
На каком месте сити закончил в первый сезон шейхов? А челси Абрамовича где были в первый сезон ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benderey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Английский футбол это какая то ммм пирамида! Они каких то Мудриков за 100 миллионов покупают)) Скоро все это накроется медным тазом....
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CoTTo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ток Кулибали стоит своих денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
на лет 5-8 купили вперед
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Потратили пол миллиарда за год и идут ниже Брентфорда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
И переплатил примерно 150 млн, отборного шлака набрали потом будут бесплатно пытаться сплавить лишь бы разгрузить зарплатную ведомость.
А почему их брали то? Потому что 2 ЦЗ ушло, а вдобавок Чиллуэл и Джеймс стали вечными травматами. Все на рынке прекрасно были осведомлены о проблемах Челси с защитой, потому и ценники ломили гигантские. Плюс ещё каталонские вечно любят лезть в чужие переговоры со своими перехватами.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий