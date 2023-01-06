Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

Капитан « » реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (6:2).

Россиянин забил 809-й гол в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

Всего в 1315 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1458 (809+649) очков.

В 41 матче текущего сезона нападающий набрал 48 (29+19) баллов.