Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (6:2).

Россиянин забил 809-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Всего в 1315 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1458 (809+649) очков.

В 41 матче текущего сезона нападающий набрал 48 (29+19) баллов.

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34 комментария

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владимир 73
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Семь шайб за последние четыре матча. Вау!
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koca59
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Ответ Дух Хлебонасущенского
- 809-я шайба Ови в регулярке (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-85 шайб ),из действующих ближе всех Кросби-536(34-й), Стэмкос-498(47-й), Малкин-456(58-й), - 809-я шайба за одну команду(побил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), преследователь Кросби-536(15-й) -610-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638),преследователь Кросби-433 -410-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-244 --294-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-189(23-й)) -146-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), -294-я в 3-м периоде(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336),преследователь Кросби -178 -881-я в сумме РС и КС, Ови 809+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), преследователь Кросби-606(28-й) - 334-я шайба в регулярке после 30 лет (6-й, 5-й Рателль-337, 4-й Селянне-338, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-242 -103-я шайба Ови после 35 лет(24-й, догнал Модано, 23-й Доан-104, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),всего 26 игроков НХЛ преодолели планку в 100 заброшенных шайб после 35 лет, преследователь Павелски-78 -29-я шайба Ови после 37 лет(3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих игроков лидирует Павелски-39 - 130-я в январе в 197 игре РС ( 5-й, 4-й Бр.Халл-134, 1-й Г.Хоу-154) преследователь Малкин-90 -6239-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) -6876-й бросок в створ по сумме РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023) -3392 -й хит в регулярке(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3534,1-й Кэл Клаттербак-3660) -4021-й хит в сумме КС и РС(2-й,1-й Браун-4069)преследует-Клаттербак-3985-3-й -1458-е очко в регулярке, 809+649 (16-й, обогнал Селянне, 15-й Стэн Микита-1467, 1-й Гретцки-2857) преследователь Кросби -1452(18-й) -1458-е очко в регулярке, за одну команду (8-й, 7-й Стэн Микита-1467 ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Кросби-1452(9-й) -1599-е очко в сумме РС и КС, 881+718, (20-й, 19-й Гилмор-1602, 1-е Гретцки – 3 239)из действующих впереди только Кросби-1653(15-й) -22 -я шайба и 35-е набранное очко в 42-й игре с Коламбусом в регулярке, 206-й бросок в створ, 11-я в большинстве, - Элвис Мерзликин стал 127 -м вратарем, пропустившим от Ови 2 и более шайбы , это была его 3-я игра против Александра, в них Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, в его воротах побывали: 768 и 809-я шайбы Ови -5-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801 и 809-я шайбы Ови
и тебя с добрым утром, Дух!)
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ni
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Ответ Dzhiger
Макдевид к сожалению не даст этого сделать
Не факт.
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cgwskfbrgv
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Ответ Владимир Кувшинов
Я имел в виду уровень Овечкина!!
Тот же Аршавин был шестым в голосовании за золотой мяч! Понятно что до Овечкина недотягивает, но все таки это высочайший уровень !
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Dzhiger
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Ответ ni
Эх Ришара бы 10-го!
Макдевид к сожалению не даст этого сделать
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Владимир Кувшинов
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Ответ cgwskfbrgv
Наши уже играли и МЮ и в Арсенале, Тоттенхэме, Челси. Не такая это и фантастика
Я имел в виду уровень Овечкина!!
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cgwskfbrgv
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Ответ Владимир Кувшинов
Вот поэтому я и люблю хоккей!! Когда наши футболисты будут играть за Барсу или МЮ тогда будем смотреть футбол! Хотя это из области фанстики!!
Наши уже играли и МЮ и в Арсенале, Тоттенхэме, Челси. Не такая это и фантастика
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Кино Музыка
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Идет по графику 58 шайб за сезон.
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Анатолий Ярына
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Саша,мои поздравления!.. Умница!.. Не останавливайся... Привет из Кишинёва!..
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KirGre
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Величайший
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ni
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Эх Ришара бы 10-го!
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Александр Бабуев
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50 шайб в этом сезоне выглядят максимально , не думал, что он наберет столько! Был бы рад если бы 40 выбил
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Сади Самедов
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Пока большинство отдыхает в Новый год, Ови работает на полную катушку и забросил уже 6 шайбу в 2023

Пульс 809
Давление 85

Пульс стабилен, давление в норме
+8
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Владимир Кувшинов
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Ответ Александр Калашников
Ждал до конца матча и наконец дождался гола Ове. Уже второй месяц каждый день проверяю календарь и результаты игр. Не думал что когда нибудь начну хоккей смотреть. Футбол смотрю больше 30 лет, любимая команда МЮ, слежу около 26-27 лет.
Вот поэтому я и люблю хоккей!! Когда наши футболисты будут играть за Барсу или МЮ тогда будем смотреть футбол! Хотя это из области фанстики!!
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JuVero
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Ответ Дух Хлебонасущенского
- 809-я шайба Ови в регулярке (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-85 шайб ),из действующих ближе всех Кросби-536(34-й), Стэмкос-498(47-й), Малкин-456(58-й), - 809-я шайба за одну команду(побил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), преследователь Кросби-536(15-й) -610-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638),преследователь Кросби-433 -410-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-244 --294-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-189(23-й)) -146-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), -294-я в 3-м периоде(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336),преследователь Кросби -178 -881-я в сумме РС и КС, Ови 809+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), преследователь Кросби-606(28-й) - 334-я шайба в регулярке после 30 лет (6-й, 5-й Рателль-337, 4-й Селянне-338, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-242 -103-я шайба Ови после 35 лет(24-й, догнал Модано, 23-й Доан-104, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),всего 26 игроков НХЛ преодолели планку в 100 заброшенных шайб после 35 лет, преследователь Павелски-78 -29-я шайба Ови после 37 лет(3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих игроков лидирует Павелски-39 - 130-я в январе в 197 игре РС ( 5-й, 4-й Бр.Халл-134, 1-й Г.Хоу-154) преследователь Малкин-90 -6239-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) -6876-й бросок в створ по сумме РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023) -3392 -й хит в регулярке(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3534,1-й Кэл Клаттербак-3660) -4021-й хит в сумме КС и РС(2-й,1-й Браун-4069)преследует-Клаттербак-3985-3-й -1458-е очко в регулярке, 809+649 (16-й, обогнал Селянне, 15-й Стэн Микита-1467, 1-й Гретцки-2857) преследователь Кросби -1452(18-й) -1458-е очко в регулярке, за одну команду (8-й, 7-й Стэн Микита-1467 ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Кросби-1452(9-й) -1599-е очко в сумме РС и КС, 881+718, (20-й, 19-й Гилмор-1602, 1-е Гретцки – 3 239)из действующих впереди только Кросби-1653(15-й) -22 -я шайба и 35-е набранное очко в 42-й игре с Коламбусом в регулярке, 206-й бросок в створ, 11-я в большинстве, - Элвис Мерзликин стал 127 -м вратарем, пропустившим от Ови 2 и более шайбы , это была его 3-я игра против Александра, в них Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, в его воротах побывали: 768 и 809-я шайбы Ови -5-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801 и 809-я шайбы Ови
Пиши, если не трудно, что Ови "обновил" свой рекорд, а не побил. В одном месте "побил", в другом "обновил". Спасибо)
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Александр Бабуев
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Великая 8!!!!
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Кино Музыка
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Почему-то мало шансов было у Ови в этом матче. Рад что дождался. Мастерски исполнил.
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Yury Musikhin
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Ответ Дух Хлебонасущенского
- 809-я шайба Ови в регулярке (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-85 шайб ),из действующих ближе всех Кросби-536(34-й), Стэмкос-498(47-й), Малкин-456(58-й), - 809-я шайба за одну команду(побил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), преследователь Кросби-536(15-й) -610-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638),преследователь Кросби-433 -410-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-244 --294-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-189(23-й)) -146-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), -294-я в 3-м периоде(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336),преследователь Кросби -178 -881-я в сумме РС и КС, Ови 809+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), преследователь Кросби-606(28-й) - 334-я шайба в регулярке после 30 лет (6-й, 5-й Рателль-337, 4-й Селянне-338, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-242 -103-я шайба Ови после 35 лет(24-й, догнал Модано, 23-й Доан-104, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),всего 26 игроков НХЛ преодолели планку в 100 заброшенных шайб после 35 лет, преследователь Павелски-78 -29-я шайба Ови после 37 лет(3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих игроков лидирует Павелски-39 - 130-я в январе в 197 игре РС ( 5-й, 4-й Бр.Халл-134, 1-й Г.Хоу-154) преследователь Малкин-90 -6239-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) -6876-й бросок в створ по сумме РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023) -3392 -й хит в регулярке(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3534,1-й Кэл Клаттербак-3660) -4021-й хит в сумме КС и РС(2-й,1-й Браун-4069)преследует-Клаттербак-3985-3-й -1458-е очко в регулярке, 809+649 (16-й, обогнал Селянне, 15-й Стэн Микита-1467, 1-й Гретцки-2857) преследователь Кросби -1452(18-й) -1458-е очко в регулярке, за одну команду (8-й, 7-й Стэн Микита-1467 ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Кросби-1452(9-й) -1599-е очко в сумме РС и КС, 881+718, (20-й, 19-й Гилмор-1602, 1-е Гретцки – 3 239)из действующих впереди только Кросби-1653(15-й) -22 -я шайба и 35-е набранное очко в 42-й игре с Коламбусом в регулярке, 206-й бросок в створ, 11-я в большинстве, - Элвис Мерзликин стал 127 -м вратарем, пропустившим от Ови 2 и более шайбы , это была его 3-я игра против Александра, в них Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, в его воротах побывали: 768 и 809-я шайбы Ови -5-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801 и 809-я шайбы Ови
Большое спасибо, Дух!
Всех болельщиков Кэпталс с разгромной победой, ну и с очередной шайбой Сани, разумеется)
+6
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ni
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Страуса с 200 очком!
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Джульетта Джульетта
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0,707 за матч!..
Ждем 0,777, а потом и 0,808))
+4
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+4
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ni
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Последние 15 игр: 15+7=23
+2
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Great Aleks
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85 шайб и 172 игры условно)
+2
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Berg Leo
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Ответ Дух Хлебонасущенского
- 809-я шайба Ови в регулярке (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-85 шайб ),из действующих ближе всех Кросби-536(34-й), Стэмкос-498(47-й), Малкин-456(58-й), - 809-я шайба за одну команду(побил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), преследователь Кросби-536(15-й) -610-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638),преследователь Кросби-433 -410-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-244 --294-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-189(23-й)) -146-я на выезде в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ (2-й Бр. Халл-124), -294-я в 3-м периоде(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336),преследователь Кросби -178 -881-я в сумме РС и КС, Ови 809+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), преследователь Кросби-606(28-й) - 334-я шайба в регулярке после 30 лет (6-й, 5-й Рателль-337, 4-й Селянне-338, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-242 -103-я шайба Ови после 35 лет(24-й, догнал Модано, 23-й Доан-104, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),всего 26 игроков НХЛ преодолели планку в 100 заброшенных шайб после 35 лет, преследователь Павелски-78 -29-я шайба Ови после 37 лет(3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих игроков лидирует Павелски-39 - 130-я в январе в 197 игре РС ( 5-й, 4-й Бр.Халл-134, 1-й Г.Хоу-154) преследователь Малкин-90 -6239-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) -6876-й бросок в створ по сумме РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023) -3392 -й хит в регулярке(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3534,1-й Кэл Клаттербак-3660) -4021-й хит в сумме КС и РС(2-й,1-й Браун-4069)преследует-Клаттербак-3985-3-й -1458-е очко в регулярке, 809+649 (16-й, обогнал Селянне, 15-й Стэн Микита-1467, 1-й Гретцки-2857) преследователь Кросби -1452(18-й) -1458-е очко в регулярке, за одну команду (8-й, 7-й Стэн Микита-1467 ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Кросби-1452(9-й) -1599-е очко в сумме РС и КС, 881+718, (20-й, 19-й Гилмор-1602, 1-е Гретцки – 3 239)из действующих впереди только Кросби-1653(15-й) -22 -я шайба и 35-е набранное очко в 42-й игре с Коламбусом в регулярке, 206-й бросок в створ, 11-я в большинстве, - Элвис Мерзликин стал 127 -м вратарем, пропустившим от Ови 2 и более шайбы , это была его 3-я игра против Александра, в них Ови нанес 8 бросков в створ его ворот, в его воротах побывали: 768 и 809-я шайбы Ови -5-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801 и 809-я шайбы Ови
Как приятно читать комментарии Духа так часто!!
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Джульетта Джульетта
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Здравствуй, Хоу, 37 лет!
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Александр Калашников
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Ждал до конца матча и наконец дождался гола Ове.
Уже второй месяц каждый день проверяю календарь и результаты игр. Не думал что когда нибудь начну хоккей смотреть. Футбол смотрю больше 30 лет, любимая команда МЮ, слежу около 26-27 лет.
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