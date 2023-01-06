Овечкин забил 809-й гол в НХЛ. До Гретцки – 85 шайб
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство в матче с «Коламбусом» (6:2).
Россиянин забил 809-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Всего в 1315 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1458 (809+649) очков.
В 41 матче текущего сезона нападающий набрал 48 (29+19) баллов.
Пульс 809
Давление 85
Пульс стабилен, давление в норме
Всех болельщиков Кэпталс с разгромной победой, ну и с очередной шайбой Сани, разумеется)
Ждем 0,777, а потом и 0,808))
Уже второй месяц каждый день проверяю календарь и результаты игр. Не думал что когда нибудь начну хоккей смотреть. Футбол смотрю больше 30 лет, любимая команда МЮ, слежу около 26-27 лет.