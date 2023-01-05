Роналду еще не может дебютировать за «Аль-Наср». Он не вписывается в лимит на легионеров
Криштиану Роналду не дебютирует за «Аль-Наср», пока клуб не покинет кто-то из иностранцев.
В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, согласно которому в каждой команде может быть 8 иностранцев. Роналду стал 9-м легионером в составе «Аль-Насра».
«Аль-Наср» еще не зарегистрировал Роналду, потому что свободных мест для иностранцев нет. Кто-то из легионеров должен уйти – либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – на условиях анонимности сообщил AFP источник в клубе.
Сейчас за «Аль-Наср» выступают следующие иностранные футболисты: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска, а также нападающий Венсан Абубакар.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
я начинаю думать, что инвестиции шейхов окупятся уже до выхода Криша на поле)
Парадокс, блин
ps. Сразу вспомнилось, как сочинская "Жемчужина" "отказалась" от Бэкхема ))
Не ожидал, если честно.
Клуб уровня ЛЕ этот Аль Наср.
Всем добра!