не дебютирует за « », пока клуб не покинет кто-то из иностранцев.

В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, согласно которому в каждой команде может быть 8 иностранцев. Роналду стал 9-м легионером в составе «Аль-Насра».

«Аль-Наср» еще не зарегистрировал Роналду, потому что свободных мест для иностранцев нет. Кто-то из легионеров должен уйти – либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – на условиях анонимности сообщил AFP источник в клубе.

Сейчас за «Аль-Наср» выступают следующие иностранные футболисты: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска, а также нападающий Венсан Абубакар.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду