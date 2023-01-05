Роналду еще не может дебютировать за «Аль-Наср». Он не вписывается в лимит на легионеров

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луис Густаво Давид Оспина Венсан Абубакар Альваро Гонсалес лимит на легионеров Жалолиддин Машарипов Гонсало Мартинес Гислен Конан Футбол

Криштиану Роналду не дебютирует за «Аль-Наср», пока клуб не покинет кто-то из иностранцев.

В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров, согласно которому в каждой команде может быть 8 иностранцев. Роналду стал 9-м легионером в составе «Аль-Насра».

«Аль-Наср» еще не зарегистрировал Роналду, потому что свободных мест для иностранцев нет. Кто-то из легионеров должен уйти – либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – на условиях анонимности сообщил AFP источник в клубе.

Сейчас за «Аль-Наср» выступают следующие иностранные футболисты: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска, а также нападающий Венсан Абубакар.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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95 комментариев

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Direct free kick
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Ответ Фаррух Касимов
Закусывай,когда пьешь.
Ты это что против самого Эрдогана пошёл? Это его слова
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Michael Boldyrev
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Дисквалификация за аутиста, дождь, лимит на легионеров...

я начинаю думать, что инвестиции шейхов окупятся уже до выхода Криша на поле)
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User01
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Ответ Любезный Коссутий
Машарипова в аренду, в Пахтакор, и дело в шляпе. тем более, ТО еще открыто
На Машарипова два клуба претендует из С Аравии и с ОАЭ , но он наверное хочет сыграть с Роном , но в любом случае может сыграть хоть против Рона , а у Пахтакора нет таких денег чтобы выкупить 77 , если конечно не уйдёт бесплатно.
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filippa
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а че там с Fair play?
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maddantist maddantist
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Но баба же его вписывается в лимит легионеров ?
Парадокс, блин
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Хаскерс
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Роналдо еще и девятого легионера нехило финансово прокачает. Талант - во всем талант.
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User01
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Ответ Verhovn
Машарипову компенсацию и Кринж в составе. Делов-то..
Если кроме Машарипова в команде нет легов из Азии он не в теме. Ибо +1 азия.
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Вячеслав Суворов
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Может сменить гражданство?
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Иосиф Сталин
Ещё в команду не пришёл, а уже разваливает её)))
Ага.Нормального пацана куда то девать теперь из за него надо).
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Фаррух Касимов
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Ответ Direct free kick
Сионисту губят карьеру Роналду. Мстят лучшему игроку XXI века
Закусывай,когда пьешь.
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Стилист Влерия Карпина
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Вангую, в ближайшие дни аллах пошлёт ему саудовский паспорт¯_(ツ)_/¯
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Moonwalker
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Ответ Охрана и безопасность
Кроме шуток, про этих 8-х легионеров никто не знал, когда заключали контракт с Роналду?
А что, если сделали предложение, чтобы просто попиариться, и думая, что откажет. А он взял и согласился )))
ps. Сразу вспомнилось, как сочинская "Жемчужина" "отказалась" от Бэкхема ))
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Ussaev M
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Ну что же это такое
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Pertinax Gandi
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Так что мы ещё последим за этой сагой
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Никому_никабельный
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Да там смотрю шапито похлеще нашего🤣
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bel01
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Слушайте, а крутой состав легионеров -то.
Не ожидал, если честно.
Клуб уровня ЛЕ этот Аль Наср.
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gunmeat
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Ответ ArtBro
Ну вот уже на живое место пришёл, кого-то будут выживать. Не успел даже одну игру сыграть, а уже скандал. А если тренер против будет ухода игрока которого предложат уйти
тренер уйдёт, латентный может тренера выбирать по контракту
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death angel
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Мне кажется это вряд ли кого-то уже волнует..
Всем добра!
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Федя Букин
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Выгнать парочку и всё 😌
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Andy Goodall
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Ответ KirGre
Луис Густаво из Вольфсбурга и Баварии до сих пор играет ?😳😳!?!?!
Почему нет? Он моложе Роналду)
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server34
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Талиска в Бешикташе хорошо играл. Может турки с саудами договорятся.
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Иван_Флягин
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Халяльмаляльки там себе ещё и лимит какой-то придумали!))) Ваще угар)) ржунимагу
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Охрана и безопасность
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Кроме шуток, про этих 8-х легионеров никто не знал, когда заключали контракт с Роналду?
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Andrey Andreev
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Ответ Streetbor
Как вариант можно отдать Роналду в аренду. Там как раз клуб из Манчестера срочно ищет форварда 🤣
он бы сыграл с Барселоной через полтора месяца за МЮ
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Даня Чебыкин
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сейчас пару игроков пригласят в посольство и проблема будет решена с запасом.
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