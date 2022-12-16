Тренер Португалии ушел, польский судья в финале ЧМ-2022, беспорядки во Франции, «Реал» купил 16-летнего и другие новости утра

1. Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. За 8 лет он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

2. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу», Овечкин не забил, но набрал 35-е очко в сезоне за счет голевой передачи. «Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин набрал 1+1, получив обидную травму в моменте с голом – шайба попала в колено в результате броска Кросби.

«Тампа» победила «Коламбус», у Кучерова очередные 3 передачи, Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

3. Польский судья Шимон Марчиняк обслужит финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция. Катарец Абдуррахман Аль-Джассим назначен на матч Хорватии с Марокко за 3-е место.

4. Месси лидирует в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com. Мбаппе, Гризманн, Амрабат, Хакими – в топ-5.

5. Министерство финансов США ввело санкции против члена правления ФХР Владимира Потанина, главы «РЖД» Олега Белозерова и экс-президента КХЛ, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

6. Во Франции задержали 266 человек из-за беспорядков после полуфинала ЧМ-2022, 167 из них – в Париже и его пригородах. 14-летний подросток погиб в Монпелье, попав под колеса машины, на которую напали и сорвали флаг Франции. Фанаты в Брюсселе сожгли на дороге коробки и самокат после поражения Марокко, полиция применила водометы и слезоточивый газ. В Лионе ультраправые активисты устроили драку, в Анси стреляли по полицейским.

7. НБА. «Мемфис» разгромил «Милуоки» с разницей «+41», 41 очко Хирро помогло «Майами» справиться с «Хьюстоном» и другие результаты.

8. Трансферы. «Реал» объявил о покупке 16-летнего Эндрика из «Палмейрас» за 60 млн евро, форвард присоединится к команде в июле 2024-го.

«Локомотив» приобретет Пиняева и Глушенкова у «Крыльев» за 400 млн рублей. Едвай приостановит контракт с «Локо» и будеть играть в ОАЭ, Изидор и Камано раздумывают о будущем в московском клубе.

9. Йоханнес Бо выиграл спринтерскую гонку на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Лагрейд – 2-й, Долль – 3-й.

Поварницын победил в индивидуальной гонке на 4-м этапе Кубка России в Уфе, Латыпов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й. Гореева выиграла у женщин, Анастасия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я.

10. «Рейнджерс» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 14-я. Весь рейтинг Forbes читайте тут.

11. Европейский суд считает, что правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза. На этом настаивали создатели Суперлиги

12. Представлен список номинантов на премию ISU Skating Awards. Анна Щербакова – единственная фигуристка из России, Малинин не номинирован. Александра Трусова награждена почетной грамотой Мосгордумы.

13. «Феррари» завершила сотрудничество с Миком Шумахером. 23-летний немец стал резервным пилотом «Мерседеса» на сезон-2023.

14. Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после ЧМ-2022 сделал татуировку во всю спину с собой, Неймаром и Роналдо. Хаким Зиеш пожертвовал 325 000 долларов призовых за турнир нуждающимся в Марокко, хавбек не берет денег за игру в сборной с 2015-го.

15. В стартовом матче хоккейного Кубка Первого канала сборная Беларуси обыграла Казахстан (4:1) в Москве.

16. Бойца ММА Максима Новоселова приговорили к 5 годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Конор Макгрегор получил второй иск от Лобова – Артем пожаловался на угрозы.

Цитаты дня:

Даниил Дубов: «Карякин – персона нон грата и красная тряпка для международного шахматного сообщества. Его избрание в президенты ФШР стало бы плевком в лицо общественному мнению»

Дарья Касаткина: «Хочу развивать спорт в моей стране. Когда я думаю об этом, внутри меня разжигается огонь, а значит – я к этому приду»

Лукашенко о футболе в Беларуси: «Просто страшно становится, как бывшему игроку. Идет ЧМ, не заметил там наших. Или я плохо наблюдаю?»

Биатлонист Колотов: «Моя зарплата – порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные»

Губерниев о победе Вяльбе в номинации «Тренер года»: «Это примерно как Загитова – лучшая ведущая, а Бузова – лучшая певица»

Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»

Пирс Морган: «Роналду – лучший в истории, Месси на 3-м месте – или даже 4-м, после Роналдо»