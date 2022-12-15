266 человек задержаны во Франции из-за беспорядков после полуфинала ЧМ-2022. 167 из них – в Париже и его пригородах
266 человек задержаны во Франции после полуфинала ЧМ-2022.
Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после этой игры, в ночь со среды на четверг, во Франции задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием несовершеннолетних в беспорядках.
В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.
Вчера вечером на Елисейские поля пришло 25 тысяч человек, сообщили в полиции.
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