266 человек задержаны во Франции из-за беспорядков после полуфинала ЧМ-2022. 167 из них – в Париже и его пригородах

266 человек задержаны во Франции после полуфинала .

Вчера сборная Франции выиграла у (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после этой игры, в ночь со среды на четверг, во Франции задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием несовершеннолетних в беспорядках.

В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.

Вчера вечером на Елисейские поля пришло 25 тысяч человек, сообщили в полиции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ