Губерниев о победе Вяльбе в номинации «Тренер года»: «Это примерно как Загитова – лучшая ведущая, а Бузова – лучшая певица»

высказался о том, что получила награду «Спортсменка года» в рамках Национальной спортивной премии, а Елена Вяльбе победила в номинации «Тренер года».

– Есть мнение, что Непряева больше заслуживала награды «Спортсменка года», чем Щербакова.

– А никто не задается вопросом, насколько заслуженно Елена Вяльбе, которая никогда не работала тренером, стала лучшим тренером? И сейчас люди будут обсуждать Щербакову?

Анна – прекрасная спортсменка. В споре равных победила лучшая. Могла бы победить Непряева, и Виталина Бацарашкина, прекрасная спортсменка, безусловно, рассчитывала.

Непряева собрала замечательный комплект медалей. Выдающаяся победа в эстафете, и еще медали есть, но выиграла ли она личную гонку? Нет.

Что касается Щербаковой, то в женском одиночном катании победить – дорогого стоит.

Не хочу никого обидеть, Боже сохрани, но сейчас, к сожалению, возвращаясь к истории с Вяльбе, даже в голосовании, казалось бы, профессионалов превалируют рейтинги.

Это, примерно, то же самое, как Загитова – лучшая ведущая. Точно так же, как Вяльбе – лучший тренер, а лучшая певица – Ольга Бузова, а не Хибла Герзмава, допустим.

Не хочу никого обидеть, я просто высказываю свое мнение. Люди зачастую голосуют кнопкой от телевизора. Это касается не только любителей, но и профессионалов.

Сейчас ко всем таким голосованиям нужно относиться умозрительно и спокойно, – сказал Губерниев.