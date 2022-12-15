Ришарлисон сделал тату с собой, Неймаром и Роналдо после ЧМ-2022

Ришарлисон показал татуировку, сделанную после чемпионата мира.

вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, где проиграла Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

Нападающий « » и южноамериканской команды выложил в сторис фотографию новой татуировки на спине.

На ней изображены он сам, его партнер по сборной и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Тату-мастер отметил, что работа еще не закончена.

На ЧМ-2022 Ришарлисон провел 4 матча и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

Фото: instagram.com/richarlison/

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