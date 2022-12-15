Ришарлисон сделал тату с собой, Неймаром и Роналдо после ЧМ-2022
Ришарлисон показал татуировку, сделанную после чемпионата мира.
Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, где проиграла Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).
Нападающий «Тоттенхэма» и южноамериканской команды выложил в сторис фотографию новой татуировки на спине.
На ней изображены он сам, его партнер по сборной Неймар и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Тату-мастер отметил, что работа еще не закончена.
На ЧМ-2022 Ришарлисон провел 4 матча и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
Фото: instagram.com/richarlison/
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии