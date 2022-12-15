«Локомотив» покупает Пиняева и Глушенкова у «Крыльев» за 400 млн рублей (Иван Карпов)

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Железнодорожники уведомили самарский клуб об активации пункта об отступных в контрактах и . За каждого из игроков москвичи заплатят 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Клубы договорились, что отступные будут выплачиваться в рассрочку, добавляет журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

18-летний Пиняев сыграл 11 матчей в текущем сезоне Мир , забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. В активе 23-летнего Глушенкова 5 голов и 5 результативных передач в 16 играх чемпионата.

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