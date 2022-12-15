Фанаты в Брюсселе сожгли на дороге коробки и самокат после поражения Марокко. Полиция применила водометы и слезоточивый газ
После поражения Марокко в полуфинале ЧМ-2022 в Брюсселе начались беспорядки.
Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.
Как пишет DH Les Sports+, брюссельская полиция попала под петарды и фейерверки вчера вечером. Молодые люди сожгли несколько картонных коробок на проезжей части и самокат общего пользования. Полиция перекрыла доступ на эту улицу.
Чтобы прекратить беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Полиция арестовала нескольких человек.
Напомним, после победы Марокко над Бельгией (2:0) в матче группового этапа ЧМ-2022 в Брюсселе также случились беспорядки.
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