Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова награждена почетной грамотой Мосгордумы.

Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Большой спорт – это всегда интересно. Большой спорт – это пот и кровь, и это сейчас не метафора. И в то же время большой спорт – это гордость и почет.

Фигурное катание – по праву национальное достояние России, это спорт №1 в нашей стране. Звездочки женского фигурного катания – героини для нас.

Саша – чемпионка! Не только по своим достижениям, но и по характеру», – отметил Шапошников.

Ранее почетные грамоты получили Камила Валиева и Анна Щербакова.

Фото: vk.com/av.shaposhnikov77