Александра Трусова награждена почетной грамотой Мосгордумы
Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова награждена почетной грамотой Мосгордумы.
Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
«Большой спорт – это всегда интересно. Большой спорт – это пот и кровь, и это сейчас не метафора. И в то же время большой спорт – это гордость и почет.
Фигурное катание – по праву национальное достояние России, это спорт №1 в нашей стране. Звездочки женского фигурного катания – героини для нас.
Саша – чемпионка! Не только по своим достижениям, но и по характеру», – отметил Шапошников.
Ранее почетные грамоты получили Камила Валиева и Анна Щербакова.
Фото: vk.com/av.shaposhnikov77
Комментарии