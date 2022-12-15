Сантуш покинул сборную Португалии. Он тренировал команду 8 лет, выиграл Евро и Лигу наций

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Фернанду Сантуш покинул сборную Португалии. 

Португальская футбольная федерация (FPF) объявила о прекращении сотрудничества с 68-летним специалистом. Он занимал пост главного тренера с сентября 2014 года. 

«FPF благодарит Фернанду Сантуша и его тренерский штаб за услуги в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также выражается от имени португальского народа», – говорится в заявлении федерации.

Под руководством Сантуша сборная Португалии выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019. На ЧМ-2022 португальцы вышли в 1/4 финала, где уступили Марокко (0:1).

Во главе сборной Португалии Сантуш провел 109 матчей, одержав 67 побед, потерпев 19 поражений и 23 раза сыграв вничью.

Сообщалось, что кандидатами на пост тренера сборной являются Руй Витория, Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.

Фото: fpf.pt

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