Сантуш покинул сборную Португалии. Он тренировал команду 8 лет, выиграл Евро и Лигу наций

покинул сборную Португалии.

(FPF) объявила о прекращении сотрудничества с 68-летним специалистом. Он занимал пост главного тренера с сентября 2014 года.

«FPF благодарит Фернанду Сантуша и его тренерский штаб за услуги в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также выражается от имени португальского народа», – говорится в заявлении федерации.

Под руководством Сантуша сборная Португалии выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019. На ЧМ-2022 португальцы вышли в 1/4 финала, где уступили Марокко (0:1).

Во главе сборной Португалии Сантуш провел 109 матчей, одержав 67 побед, потерпев 19 поражений и 23 раза сыграв вничью.

Сообщалось, что кандидатами на пост тренера сборной являются Руй Витория, Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.

Фото: fpf.pt

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ