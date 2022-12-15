Бойца ММА Новоселова приговорили к пяти годам колонии за изнасилование 18-летней девушки

Суд приговорил бойца ММА Максима Новоселова к 5 годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

Наказание было вынесено в Тушинском суде Москвы.

Прокурор запрашивал 6 лет колонии строгого режима из-за непогашенной судимости Новоселова. Защита настаивала на том, чтобы боец был оправдан из-за отсутствия иных доказательств, кроме показаний потерпевшей, которые опровергались экспертизами.

Новоселов был задержан в марте. Сообщалось, что боец отдыхал в Мытищах в ночном клубе «Руки вверх», где познакомился с девушкой.

Позже пострадавшая позвонила в полицию, заявив, что она и ее подруга похищены группой мужчин. Также девушка рассказала полицейским, что подверглась сексуальному насилию.

Новоселов ранее отбывал тюремный срок: спортсмен провел в колонии 14 лет за убийство.

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