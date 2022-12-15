«Рейнджерс» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 14-я (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов .

Первое место в списке заняли « ». Клуб из Нью-Йорка оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

На второй позиции расположился «Торонто» со стоимостью 2 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,85 миллиарда.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Рейнджерс» – 2,2 миллиарда долларов

2. «Торонто» – 2

3. «Монреаль» – 1,85

4. «Чикаго» – 1,5

5. «Бостон» – 1,4

6. «Лос-Анджелес» – 1,3

7. «Эдмонтон» – 1,275

8. «Филадельфия» – 1,25

9. « » – 1,2

10. «Сиэтл» – 1,05

11. «Детройт» – 1,03

12. «Айлендерс» – 1,02

13. «Ванкувер» – 1,01

14. « » – 1

15. « » – 990 миллионов

16. «Вегас» – 965

17. «Нью-Джерси» – 960

18. «Даллас» – 925

19. «Сент-Луис» – 880

20. «Колорадо» – 860

21. «Калгари» – 855

22. «Миннесота» – 850

23. «Нэшвилл» – 810

24. «Оттава» – 800

25. «Сан-Хосе» – 740

26. «Анахайм» – 725

27. «Виннипег» – 650

28. «Каролина» – 640

29. «Коламбус» – 620

30. «Баффало» – 610

31. «Флорида» – 550

32. «Аризона» – 450