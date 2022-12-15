«Рейнджерс» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 14-я (Forbes)
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.
Первое место в списке заняли «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка оценивается в 2,2 миллиарда долларов.
На второй позиции расположился «Торонто» со стоимостью 2 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,85 миллиарда.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Рейнджерс» – 2,2 миллиарда долларов
2. «Торонто» – 2
3. «Монреаль» – 1,85
4. «Чикаго» – 1,5
5. «Бостон» – 1,4
6. «Лос-Анджелес» – 1,3
7. «Эдмонтон» – 1,275
8. «Филадельфия» – 1,25
9. «Вашингтон» – 1,2
10. «Сиэтл» – 1,05
11. «Детройт» – 1,03
12. «Айлендерс» – 1,02
13. «Ванкувер» – 1,01
14. «Тампа-Бэй» – 1
15. «Питтсбург» – 990 миллионов
16. «Вегас» – 965
17. «Нью-Джерси» – 960
18. «Даллас» – 925
19. «Сент-Луис» – 880
20. «Колорадо» – 860
21. «Калгари» – 855
22. «Миннесота» – 850
23. «Нэшвилл» – 810
24. «Оттава» – 800
25. «Сан-Хосе» – 740
26. «Анахайм» – 725
27. «Виннипег» – 650
28. «Каролина» – 640
29. «Коламбус» – 620
30. «Баффало» – 610
31. «Флорида» – 550
32. «Аризона» – 450
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