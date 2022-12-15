«Рейнджерс» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 14-я (Forbes)

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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Первое место в списке заняли «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

На второй позиции расположился «Торонто» со стоимостью 2 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,85 миллиарда.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Рейнджерс» – 2,2 миллиарда долларов

2. «Торонто» – 2 

3. «Монреаль» – 1,85

4. «Чикаго» – 1,5 

5. «Бостон» – 1,4 

6. «Лос-Анджелес» – 1,3 

7. «Эдмонтон» – 1,275 

8. «Филадельфия» – 1,25

9. «Вашингтон» – 1,2 

10. «Сиэтл» – 1,05

11. «Детройт» – 1,03

12. «Айлендерс» – 1,02

13. «Ванкувер» – 1,01

14. «Тампа-Бэй» – 1

15. «Питтсбург» – 990 миллионов

16. «Вегас» – 965 

17. «Нью-Джерси» – 960

18. «Даллас» – 925

19. «Сент-Луис» – 880

20. «Колорадо» – 860

21. «Калгари» – 855 

22. «Миннесота» – 850 

23. «Нэшвилл» – 810 

24. «Оттава» – 800 

25. «Сан-Хосе» – 740 

26. «Анахайм» – 725

27. «Виннипег» – 650 

28. «Каролина» – 640 

29. «Коламбус» – 620

30. «Баффало» – 610 

31. «Флорида» – 550 

32. «Аризона» – 450

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