14-летний подросток погиб в Монпелье в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ-2022. Он попал под колеса машины – на нее напали и сорвали флаг Франции

В результате беспорядков после выхода Франции в финал ЧМ-2022 погиб 14-летний подросток.

Департамент Эро сообщил, что в среду, после полуфинала ЧМ-2022, в Монпелье задавили молодого человека. 14-летнего подростка доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

В соцсетях распространились видео этого инцидента. На них видно, что группа молодых людей окружила машину. Один из них сорвал флаг Франции, который был вывешен на окне автомобиля, после чего водитель резко нажал на педаль газа. Под колеса машины попал погибший подросток.

Водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль нашли неподалеку от места происшествия, его поместили под арест. Власти сообщили, что расследование продвигается быстро.

Депутат Национального собрания Франции Натали Озьоль подтвердила, что погибшему было 14 лет: «Безмерная грусть. Спортивное событие закончилось настоящей трагедией. Приношу соболезнования семье и готова оказать им любую помощь».

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