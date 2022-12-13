Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости

1. Загитова выиграла голосование «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую года, опередив Щербакову. Татьяна Тарасова назвала победу Алины справедливой, Губерниев традиционно включил режим тролля. А ведь это третья победа Загитовой подряд – даже она сама не верит в такой триумф.

2. Легенды футбола не скрывают, что желают Месси выиграть чемпионат мира. Роналдо хочет увидеть Лео с трофеем, хоть и не обрадуется победе Аргентины, Каррагер уверен, что успех в Катаре сделает Месси величайшим в истории футбола. Вальдано вообще заявил, что если кто не любит Лионеля, значит не любит футбол. Впереди Хорватия: Перишич напомнил, что Роналду не хватило пяти попыток выиграть ЧМ, Модрич заявил, что его команда сделает максимум, чтобы остановить капитана аргентинцев.

3. Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024 – но без флага страны. Для Александра Тихонова выступать так унизительно, Татьяна Тарасова считает, что нейтральный флаг лучше, чем ничего. Леонид Тягачев назвал призыв США блефом и враньем, а Ирина Роднина убеждена, что американцам просто скучно, ведь без россиян не про кого писать гадости.

4. У Sports.ru сменился генеральный директор – им стал Евгений Коврин.

5. Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards-2023. Впрочем, Александр Жулин не верит в победу Ани, ведь «она из России».

6. Инсайд из Хорватии: сборная Аргентины собирается провоцировать хорватских игроков в полуфинале ЧМ-2022, считая, что у соперников «слабые нервы».

7. Депутат Терюшков попросил Минюст России внести Касаткину в список иноагентов: «Ведомство ответило отпиской». Дарья заявила, что ей приятно иметь поклонников из Госдумы.

8. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Даллас» за счет гола Малкина на 60-й минуте. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», забросив 2 шайбы за 7 секунд при счете 1:3 и забив победный в овертайме, у Панарина – очередная передача. Все результаты дня – здесь.

9. Судья Матеу Лаос больше не будет работать на ЧМ-2022 и возвращается в Испанию. Хотя он был среди фаворитов Пьерлуиджи Коллины на финал турнира. Также Катар покидают Майкл Оливер, Клеман Тюрпен и Стефани Фраппар. На финал претендуют два арбитра.

10. НБА. 30+9+6 от Дюрэнта помогли «Бруклину» в гостях обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

11. В Аргентине ответили на статью об отсутствии темнокожих игроков в сборной: «У нас страна, а не фильм Disney».

12. Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека.

Цитаты дня

Филиппо Индзаги о Роналду: «Очень тяжело остановиться и признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас»

Хавбек Нидерландов Ланг о злорадстве аргентинцев: «Вот почему они не выиграют ЧМ. Празднуйте друг с другом, но не ведите себя так»

Глава «Телеспорта» об отсутствии трансляций Кубка России по лыжам: «Проблемы нет. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться»

Невилл о слезах Роналду после вылета с ЧМ: «Ужасающее зрелище. Один из величайших в истории понял, что мечте конец»

Александр Большунов: «Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Медали раздаются просто так, без борьбы»