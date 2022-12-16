Малкин получил травму колена, забив гол «Флориде». Шайба попала ему в ногу после броска Кросби

получил травму из-за попадания шайбы в колено после броска Кросби.

« » обыграл «Флориду» (4:2) в матче регулярного чемпионата .

Эпизод произошел в середине третьего периода при розыгрыше большинства. Сидни Кросби нанес бросок и попал россиянину в ногу, от которой шайба зашла в ворота Сергея Бобровского.

Малкин, занимавший позицию у ворот, упал на лед. Он покинул площадку с помощью партнеров, не опираясь на правую ногу.

Ранее форвард перенес 2 операции на этом колене – в 2011 и 2021 году. После игры его видели с пакетом льда, приложенным к ноге.

Главный тренер «Пингвинс» сказал, что первоначальные прогнозы по травме – обнадеживающие. Игрок пройдет обследование в пятницу.

Гол Малкина в итоге стал победным в матче. Он также отметился результативной передачей и был признан 2-й звездой встречи.