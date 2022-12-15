Конор получил второй иск от Лобова. Артем пожаловался на угрозы

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях получил второй иск от своего бывшего партнера и друга .

Ранее ирландец российского происхождения подал в суд на Макгрегора из-за бренда виски, идея создания которого, с его слов, принадлежит ему. Лобов требует 5% доли от продажи пакета акций, то есть 30 млн долларов.

Во втором иске Лобов утверждает, что отец Конора Тони и сам боец угрожают ему в социальных сетях. «Русский Молот» заявил, что Макгрегор организовал «согласованную атаку» с целью запугать и опорочить его.

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

Конор бросил вызов Лобову: «Теперь Артем пытается засудить меня и моего отца еще и за клевету»