Шумахер – резервный пилот «Мерседеса» на сезон-2023
Мик Шумахер заключил контракт с «Мерседесом» и станет резервным пилотом в 2023 году.
Мик будет работать на симуляторе, участвовать в маркетинговых мероприятиях и посетит все Гран-при. Немецкий гонщик «сыграет важную роль» в развитии болида на сезон-2023, сообщила команда.
Шумахер выступал за «Хаас» и являлся гонщиком программы «Феррари». В следующем сезоне место Мика в «Хаасе» займет Нико Хюлькенберг.
«Мерседес» в 2010-2012 годах представлял отец Мика – семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.
«Феррари» прекратила сотрудничество с Шумахером
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