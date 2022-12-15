Шумахер – резервный пилот «Мерседеса» на сезон-2023

заключил контракт с и станет резервным пилотом в 2023 году.

Мик будет работать на симуляторе, участвовать в маркетинговых мероприятиях и посетит все Гран-при. Немецкий гонщик «сыграет важную роль» в развитии болида на сезон-2023, сообщила команда.

Шумахер выступал за и являлся гонщиком программы «Феррари». В следующем сезоне место Мика в «Хаасе» займет .

«Мерседес» в 2010-2012 годах представлял отец Мика – семикратный чемпион «Формулы-1» .

«Феррари» прекратила сотрудничество с Шумахером

Фото: твиттер команды «Мерседес»