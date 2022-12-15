Представлен список номинантов на премию ISU Skating Awards. Щербакова – единственная из России, Малинин не номинирован

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Международный союз конькобежцев (ISU) представил список номинантов на премию ISU Skating Awards. 

Награда будет вручаться в шести категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер». 

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова – единственная представительница России, номинированная на премию. Она претендует на награду «Самый ценный фигурист».

Помимо Щербаковой, номинанты в этой категории – Нэтан Чен (США), Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Габриэла ПападакисГийом Сизерон (Франция), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай). 

Американский фигурист Илья Малинин, который первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях, не представлен ни в одной из номинаций.

В категории «Лучший новичок» номинированы Изабо Левито (США), Нина Петрыкина (Эстония), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Ринка Ватанабе (Япония). 

Полный список номинантов – на сайте ISU. 

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года. 

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