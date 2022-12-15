Представлен список номинантов на премию ISU Skating Awards. Щербакова – единственная из России, Малинин не номинирован
Международный союз конькобежцев (ISU) представил список номинантов на премию ISU Skating Awards.
Награда будет вручаться в шести категориях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф» и «Лучший тренер».
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова – единственная представительница России, номинированная на премию. Она претендует на награду «Самый ценный фигурист».
Помимо Щербаковой, номинанты в этой категории – Нэтан Чен (США), Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай).
Американский фигурист Илья Малинин, который первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях, не представлен ни в одной из номинаций.
В категории «Лучший новичок» номинированы Изабо Левито (США), Нина Петрыкина (Эстония), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Ринка Ватанабе (Япония).
Полный список номинантов – на сайте ISU.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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