Аргентина в финале ЧМ-2022, 800-й гол Овечкина, санкции против спортсменов РФ от Украины, Роналду не уйдет из сборной и другие новости утра

1. Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022. Месси и Альварес сделали игру: Лео реализовал пенальти (а он был?) и отдал голевой пас, Хулиан сделал дубль, забив первый гол после прохода с центра поля.

Месси повторил рекорд Маттеуса по матчам на чемпионатах мира. Лео забил 11-й гол на ЧМ – он лучший из действующих игроков, до рекорда Клозе 5 мячей. При этом по «гол+пас» аргентинец вышел на первое место в истории.

Аргентина сыграет с Францией или Марокко в финале ЧМ-2022 18 декабря.

2. НХЛ. Александр Овечкин – 3-й игрок в истории, достигший отметки 800 голов! До Хоу осталась всего 1 шайба, до Гретцки – 94.

Капитан «Вашингтона» положил хет-трик в матче с «Чикаго», в том числе установив новый рекорд лиги по количеству первых голов в играх.

«Тампа» обыграла «Сиэтл», Кучеров сделал ассистентский хет-трик и достиг отметки 400 передач. «Вегас» одолел «Виннипег», Мироманов набрал 3 (1+2) очка, забросив 1-ю шайбу в лиге.

Кроме того, сразу 3 российских вратаря сегодня сыграли на ноль. Самсонов («Торонто») отразил 28 бросков в матче с «Анахаймом», Кочетков («Каролина») – 27 бросков в матче с «Детройтом», а Бобровский (1-й шатаут в сезоне – наконец-то!) – 22 броска в матче с «Коламбусом». Все результаты насыщенного игрового дня – здесь.

3. Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России.

4. Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии, он хочет сыграть на Евро-2024. Кстати, Моуринью может возглавить Португалию, тренеру предлагают совмещать работу в сборной и «Роме», Жозе заинтересован. Фернанду Сантуш покинет команду в ближайшие дни после вылета с ЧМ-2022 в 1/4 финала.

5. НБА. 30+12+5 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты.

6. Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

7. Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, Семиков – 2-й, Спицов – 3-й, Устюгов – 6-й (на награждении призеры надели мешки). Степанова победила в гонке на 10 км у женщин, Истомина – 2-я, Смирнова – 3-я.

8. В Иране 26-летнего футболиста приговорили к смертной казни в связи с протестами. FIFPro осудила это: «Мы потрясены и призываем к немедленной отмене наказания».

9. РУСАДА зафиксировало 360 случаев нарушений спортсменами правил доступности тестирования в 2022 году.

10. Марио Фернандес, приостанавливавший контракт с ЦСКА, возобновил карьеру в Бразилии и подписал соглашение с «Интернасьоналом» до конца 2023 года.

11. Дабл-дабл Шведа помог ЦСКА обыграть «Самару» и другие результаты дня в Единой лиге ВТБ.

12. «Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки, распродажи не будет. Владелец «Вегаса» Фоли купил «Борнмут» у россиянина Демина за 120 млн фунтов. СКА запускает в продажу футболку со словами Романа Ротенберга «Яйца в кулак и на пятак».

13. Надаль впервые получил награду ATP как любимый игрок болельщиков. Ранее ее 19 раз подряд вручали Федереру.

14. НБА назвала именем Майкла Джордана награду MVP (самому ценному игроку сезона).

15. Суд оправдал Неймара, Бартомеу и Роселя по делу о коррупции при переходе форварда из «Сантоса» в «Барселону».

16. Фредерик Вассер назначен руководителем «Феррари». Еще в трех командах «Формулы-1» произошли перестановки.

Цитаты дня:

Анатолий Карпов: «Западный мир превозносит Карлсена как величайшего шахматиста. Но его матчи на первенство мира по уровню далеки от моих»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Санкции и отстранения – неприятные вещи, но станут ли они драйвером дальнейшего роста – зависит от нас с вами»

Черданцев о пенальти в ворота Хорватии: «Бред какой-то. Нападающий бежит и врезается во вратаря. Ливакович взлететь должен был?»

Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»

Александра Трусова: «Сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А еще у меня две кошки»

Линекер о Месси: «Все еще спорите о величайшем?» Морган ответил: «Нет, это Роналду»

Адвокат Грайнер о сроках за вейпы: «Самые суровые приговоры не превышали 5-6 лет»

Криштиану Роналду: «Три аспекта реальности – боль, неопределенность и труд»