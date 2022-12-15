Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com. Мбаппе, Гризманн, Амрабат, Хакими – в топ-5
Сайт Goal.com обновил рейтинг претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 после полуфиналов.
В нем, как и в предыдущей версии рейтинга, лидирует нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался на второй строчке. Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн занимает третье место.
10 претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 по версии Goal.com:
1. Лионель Месси (Аргентина / «ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе (Франция / «ПСЖ»);
3. Антуан Гризманн (Франция / «Атлетико»);
4. Софьян Амрабат (Марокко / «Фиорентина»);
5. Ашраф Хакими (Марокко / «ПСЖ»);
6. Николас Отаменди (Аргентина / «Бенфика»);
7. Хулиан Альварес (Аргентина / «Манчестер Сити»);
8. Оливье Жиру (Франция / «Милан»);
9. Бруну Фернандеш (Португалия / «Манчестер Юнайтед»);
10. Ришарлисон (Бразилия / «Тоттенхэм»).
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