Кучеров сделал ассистентский хет-трик во 2-й игре кряду, став 3-й звездой матча с «Коламбусом». У него 11+34 в 29 играх
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал три голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1) и был признан третьей звездой.
Россиянин сделал ассистентский хет-трик во второй игре подряд, продлив результативную серию (1+9) до 6 матчей. При этом безголевая серия Кучерова достигла 5 игр.
Всего в 29 матчах сезона на счету нападающего 45 (11+34) очков.
Сегодня за 17:44 (3:45 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».
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