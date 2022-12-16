Кучеров сделал ассистентский хет-трик во 2-й игре кряду, став 3-й звездой матча с «Коламбусом». У него 11+34 в 29 играх

Форвард « » отдал три голевые передачи в матче чемпионата с «Коламбусом» (4:1) и был признан третьей звездой.

Россиянин сделал ассистентский хет-трик во второй игре подряд, продлив результативную серию (1+9) до 6 матчей. При этом безголевая серия Кучерова достигла 5 игр.

Всего в 29 матчах сезона на счету нападающего 45 (11+34) очков.

Сегодня за 17:44 (3:45 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».