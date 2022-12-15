Пирс Морган: «Роналду – лучший в истории, Месси на 3-м месте – или даже 4-м, после Роналдо»

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Телеведущий Пирс Морган составил список лучших футболистов всех времен.

«Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории.

Марадона на втором месте, Месси на третьем (вообще говоря, может, на четвертом – после Роналдо)», – написал журналист.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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