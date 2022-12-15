НБА. «Мемфис» примет «Милуоки», «Клипперс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

Теги результаты Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Милуоки Новый Орлеан Финикс НБА Юта Баскетбол

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

Одержавший 6 побед подряд «Мемфис» примет на своей арене одного из лидеров Востока «Милуоки». «Финикс» в гостевой встрече с «Клипперс» попытается прервать свою серию из 5 поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Мемфис – Милуоки
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Хьюстон – Майами
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Юта – Новый Орлеан
Дата проведения
16 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Финикс
Дата проведения
16 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru.C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
260 подписчиков
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Ответ Константин Ловков
Парни и девчонки, привет, видим ваши отзывы на обновление блока комментариев на сайте. Давайте чтобы это не было главной темой (все-таки мы здесь ради хорошего баскета в первую очередь) их обсуждать в ответах к этому комментарию - мы правда хотим сделать сайт удобнее для пользователей и будем рады конструктивным отзывам. Если у вас что-то не работает – скорее всего мы уже исправляем эту ошибку, но в любом случае лучше сообщите об этом – нам не сложно перепроверить, зато точно не пропустим никакую проблему, которая делает любимые (мной тоже, можете посмотреть на дату регистрации профиля) комментарии менее удобными. По дизайну и сопутствующей вкусовщине отзывы тоже конечно принимаются, но пожалуйста в рамках правил, без переходов на личности и прочих нарушений – модерация работает в штатном режиме.
Сразу отвечу на пару популярных вопросов.

1. Обновление не только визуальное, есть улучшения по функциональности, еще отдельно про это расскажем когда будем расширяться на весь сайт.

2. Цель обновления – не редизайн сам по себе, он скорее сопутствующий нюанс. Гораздо важнее та часть, которая спрятана «под капотом» – там очень большие изменения, я бы даже сказал фундаментальные, в 2023 они нам с вами позволят получить развитие комментариев (и других сервисов) и польза обновления станет намного очевиднее. Понимаю что со стороны это сейчас совсем неочевидно, но рассчитываю на ваше понимание, мы не просто так выбрали для старта именно баскетбольный раздел – он всегда славился и авторами на Трибуне, и содержательными обсуждениями в комментариях.

Повторюсь – любая содержательная обратная связь приветствуется.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru.C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
260 подписчиков
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  • Скопировать ссылку
Парни и девчонки, привет, видим ваши отзывы на обновление блока комментариев на сайте. Давайте чтобы это не было главной темой (все-таки мы здесь ради хорошего баскета в первую очередь) их обсуждать в ответах к этому комментарию - мы правда хотим сделать сайт удобнее для пользователей и будем рады конструктивным отзывам.

Если у вас что-то не работает – скорее всего мы уже исправляем эту ошибку, но в любом случае лучше сообщите об этом – нам не сложно перепроверить, зато точно не пропустим никакую проблему, которая делает любимые (мной тоже, можете посмотреть на дату регистрации профиля) комментарии менее удобными.

По дизайну и сопутствующей вкусовщине отзывы тоже конечно принимаются, но пожалуйста в рамках правил, без переходов на личности и прочих нарушений – модерация работает в штатном режиме.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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