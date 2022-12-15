НБА. «Мемфис» примет «Милуоки», «Клипперс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
Одержавший 6 побед подряд «Мемфис» примет на своей арене одного из лидеров Востока «Милуоки». «Финикс» в гостевой встрече с «Клипперс» попытается прервать свою серию из 5 поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 16 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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1. Обновление не только визуальное, есть улучшения по функциональности, еще отдельно про это расскажем когда будем расширяться на весь сайт.
2. Цель обновления – не редизайн сам по себе, он скорее сопутствующий нюанс. Гораздо важнее та часть, которая спрятана «под капотом» – там очень большие изменения, я бы даже сказал фундаментальные, в 2023 они нам с вами позволят получить развитие комментариев (и других сервисов) и польза обновления станет намного очевиднее. Понимаю что со стороны это сейчас совсем неочевидно, но рассчитываю на ваше понимание, мы не просто так выбрали для старта именно баскетбольный раздел – он всегда славился и авторами на Трибуне, и содержательными обсуждениями в комментариях.
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