НБА. «Мемфис» примет «Милуоки», «Клипперс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся четыре матча.

Одержавший 6 побед подряд « » примет на своей арене одного из лидеров Востока « ». « » в гостевой встрече с « » попытается прервать свою серию из 5 поражений подряд.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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