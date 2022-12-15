Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»
Дэмьен Дафф считает, что сравнения Лионеля Месси и Килиана Мбаппе неуместны.
Месси сыграет за сборную Аргентины, а Мбаппе – за сборную Франции в финале ЧМ-2022.
«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.
Мбаппе до сих пор и близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот о чем я говорю. Лучшая версия, когда это было? Когда ему было 23, 24. Месси – лучший игрок всех времен», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии для RTE.
«Я счастлив бегать, когда он ходит». Месси и Мбаппе просто обожают друг друга
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
Кто будет чемпионом мира?
20157 голосов
Комментарии