Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»

Теги ПСЖ Дэмьен Дафф Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Дэмьен Дафф считает, что сравнения Лионеля Месси и Килиана Мбаппе неуместны.

Месси сыграет за сборную Аргентины, а Мбаппе – за сборную Франции в финале ЧМ-2022.

«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.

Мбаппе до сих пор и близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот о чем я говорю. Лучшая версия, когда это было? Когда ему было 23, 24. Месси – лучший игрок всех времен», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии для RTE.

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