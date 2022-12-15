Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»

Дэмьен Дафф считает, что сравнения и неуместны.

Месси сыграет за сборную , а Мбаппе – за сборную в финале .

«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.

Мбаппе до сих пор и близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот о чем я говорю. Лучшая версия, когда это было? Когда ему было 23, 24. Месси – лучший игрок всех времен», – сказал бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии для RTE.

«Я счастлив бегать, когда он ходит». Месси и Мбаппе просто обожают друг друга

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ