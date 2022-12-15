Эндрик стал игроком « ».

Мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего « ». Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Срок действия контракта бразильца со «сливочными» не разглашается. По информации Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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