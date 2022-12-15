«Феррари» прекратила сотрудничество с Шумахером

объявила о завершении сотрудничества с . Решение было принято совместно.

Мик являлся гонщиком Академии «Феррари» на протяжении четырех лет. В 2019-м Шумахер вступил в программу Скудерии, дебютировал в «Формуле-2», на следующий сезон взял титул, а в последние два года выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Кроме этого, Мик занимал должность резервного пилота «Феррари».

Контракт немецкого гонщика с «Хаасом» также не был продлен, в 2023-м его заменит .

«Скудерия «Феррари» благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, которые мы проехали вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении команды.

Обновление: Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса».

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