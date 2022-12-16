Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 4 броска, 2 хита и 2 блока за 13:58

забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » стал автором единственного гола своей команды в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (1:4).

В 6 матчах дебютного сезона в активе россиянина стало 2 шайбы.

Сегодня Марченко (13:58, 0:33 – в большинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и 1 перехват.