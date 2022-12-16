Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 4 броска, 2 хита и 2 блока за 13:58

Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Коламбуса» стал автором единственного гола своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:4). 

В 6 матчах дебютного сезона в активе россиянина стало 2 шайбы. 

Сегодня Марченко (13:58, 0:33 – в большинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и 1 перехват. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные