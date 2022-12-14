Кубок России. Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Цветков, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев индивидуальная гонка Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Ярослав Костюков Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Михаил Первушин Андрей Вьюхин Рустам Каюмов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Биатлон

15 декабря на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужская индивидуальная гонка.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

4-й этап

Уфа

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

2. Михаил Бурундуков

3. Евгений Гараничев

6. Матвей Елисеев

7. Кирилл Бажин

8. Дмитрий Иванов

9. Роман Сурнев

10. Дмитрий Абашев

13. Иван Колотов

17. Рустам Каюмов

19. Ильназ Мухамедзянов

23. Петр Пащенко

24. Роман Еремин

25. Ярослав Костюков

26. Кирилл Стрельцов

30. Никита Поршнев

33. Антон Бабиков

36. Максим Цветков

37. Вячеслав Малеев

40. Александр Поварницын

43. Василий Томшин

44. Карим Халили

45. Александр Корнев

47. Евгений Сидоров

51. Алексей Вагин

52. Александр Логинов

56. Михаил Первушин

58. Андрей Вьюхин

59. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе

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