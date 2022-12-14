Кубок России. Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Цветков, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

15 декабря на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет мужская индивидуальная гонка.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

4-й этап

Уфа

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

2. Михаил Бурундуков

3.

6.

7. Кирилл Бажин

8. Дмитрий Иванов

9. Роман Сурнев

10. Дмитрий Абашев

13. Иван Колотов

17. Рустам Каюмов

19. Ильназ Мухамедзянов

23. Петр Пащенко

24. Роман Еремин

25. Ярослав Костюков

26. Кирилл Стрельцов

30. Никита Поршнев

33.

36.

37. Вячеслав Малеев

40. Александр Поварницын

43. Василий Томшин

44.

45. Александр Корнев

47. Евгений Сидоров

51. Алексей Вагин

52. Александр Логинов

56. Михаил Первушин

58. Андрей Вьюхин

59. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Уфе