Едвай приостановит контракт с «Локо» и переедет в ОАЭ. Изидор и Камано раздумывают («Чемпионат»)
Тин Едвай приостановит контракт с «Локомотивом».
Хорватский защитник перейдет в один из клубов чемпионата ОАЭ, сообщает «Чемпионат».
«Также еще несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.
Об этом раздумывают Франсуа Камано и Вильзон Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом. К обоим есть интерес из Франции», – заявил источник.
Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. Статистику игрока можно найти здесь.
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