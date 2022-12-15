Едвай приостановит контракт с «Локо» и переедет в ОАЭ. Изидор и Камано раздумывают («Чемпионат»)

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Тин Едвай приостановит контракт с «Локомотивом».

Хорватский защитник перейдет в один из клубов чемпионата ОАЭ, сообщает «Чемпионат». 

«Также еще несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.

Об этом раздумывают Франсуа Камано и Вильзон Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом. К обоим есть интерес из Франции», – заявил источник.

Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. Статистику игрока можно найти здесь

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