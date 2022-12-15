Франция в финале ЧМ-2022, Щербакова стала спортсменкой года в России, Роналду тренируется на базе «Реала», «Зенит» выкупил Алипа и другие новости утра

1. Франция на классе обыграла Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022 и вышла в финал чемпионата мира второй раз подряд.

В воскресенье, 18 декабря, Франция сыграет с Аргентиной в финале. В субботу, 17 декабря, Марокко и Хорватия разыграют бронзу.

2. Министерство спорта России совместно назвало лауреатов Национальной спортивной премии. Елена Вяльбе победила в номинации «Тренер года». Александр Большунов – «Спортсмен года», Анна Щербакова – «Спортсменка года». Татьяна Тарасова выиграла в номинации «Эпоха в спорте».

3. Роналду тренируется на базе «Реала» – отдельно от команды. У Криштиану и его агента Жорже Мендеша возникла напряженность из-за неопределенности с будущим игрока.

4. «Зенит» выкупил Нуралы Алипа у «Кайрата» (1,75 млн евро с учетом бонусов). Контракт с защитником сборной Казахстана подписан по схеме «2,5+1».

5. НХЛ. «Миннесота» победила «Детройт», «Калгари» проиграл «Ванкуверу». Все результаты дня – здесь.

6. Бразильской конфедерации футбола предъявлен иск на 1 млн реалов из-за ситуации с котом на пресс-конференции. Хвостатого схватили за шкирку и за спину и сбросили на пол со стола.

7. НБА. 34 очка Митчелла помогли «Кливленду» выиграть на выезде у «Далласа», «Клипперс» победили «Миннесоту» и другие результаты.

8. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.

9. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) восстановила боксеров из России и Беларуси в рейтингах: «Ради спорта и на благо их карьеры».

10. РУСАДА получило 68 запросов на терапевтическое исключение с января по ноябрь, 37 одобрили.

Цитаты дня:

Пирс Морган: «Месси 17 лет играл в «Барсе» в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу. Роналду брал титулы в 4 странах»

Матыцин о Fan ID: «Отрабатываем модель на футболе. В зависимости от результатов будем решать насчет других соревнований»

Никита Задоров: «В России никто не любит москвичей. Человек снимает квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки»

Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»

Карпов о шахматистах, подписавших письмо против событий на Украине: «Считаю это предательством интересов России»

«Да насрать мы хотели на вашу Раду». Вяльбе о санкциях парламента Украины против российских спортсменов

Ирина Винер о преемнике: «Кабаева на 300% могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа»