Зиеш пожертвовал 325 000 долларов призовых за ЧМ-2022 нуждающимся в Марокко. Хавбек не берет денег за игру в сборной с 2015-го

пожертвует призовые за участие на чемпионате мира на благотворительность.

Марокканский журналист Халед Бейдун сообщает, что хавбек «Челси» и североафриканской команды пожертвовал 325 000 долларов на помощь бедным людям из своей страны.

Зиеш не берет денег за выступления за сборную с 2015 года. Все доходы от игры за национальную команду он жертвует на благотворительность.

На ЧМ-2022 сборная Марокко дошла до полуфинала, где уступила Франции – 0:2. В матче за третье место африканцы встретятся с Хорватией.

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