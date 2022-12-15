Зиеш пожертвовал 325 000 долларов призовых за ЧМ-2022 нуждающимся в Марокко. Хавбек не берет денег за игру в сборной с 2015-го

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Хаким Зиеш пожертвует призовые за участие на чемпионате мира на благотворительность.

Марокканский журналист Халед Бейдун сообщает, что хавбек «Челси» и североафриканской команды пожертвовал 325 000 долларов на помощь бедным людям из своей страны.

Зиеш не берет денег за выступления за сборную Марокко с 2015 года. Все доходы от игры за национальную команду он жертвует на благотворительность. 

На ЧМ-2022 сборная Марокко дошла до полуфинала, где уступила Франции – 0:2. В матче за третье место африканцы встретятся с Хорватией. 

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