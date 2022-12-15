Лукашенко о футболе в Беларуси: «Просто страшно становится, как бывшему игроку. Идет ЧМ, не заметил там наших. Или я плохо наблюдаю?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в стране.

Мнением об уровне развития футбола политик поделился на встрече с министром спорта Сергеем Ковальчуком.

«Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук, министр спорта Беларуси – прим. Sports.ru), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывшему футболисту, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там.

Я про вице-премьера (Игоря Петришенко, он тоже присутствовал на встрече – прим. Sports.ru) не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет, а если год за два – знаешь сколько, и где эти результаты?» – сказал Лукашенко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ