Даниил Дубов: «Карякин – персона нон грата и красная тряпка для международного шахматного сообщества. Его избрание в президенты ФШР стало бы плевком в лицо общественному мнению»

Теги Сергей Карякин Даниил Дубов ФШР Шахматы

Российский гроссмейстер Даниил Дубов высказался о том, что Сергей Карякин претендует на пост президента Федерации шахмат России.

Выборы главы ФШР пройдут 17 декабря.

«Карякин – вообще прецедент в своем роде. Чуть ли не единственный человек в истории шахмат, который был дисквалифицирован за свои политические взгляды.

Тут не вопрос того, согласен я с ним или нет. Объективно он сейчас персона нон грата и красная тряпка для международного шахматного сообщества. Его избрание стало бы плевком в лицо общественному мнению. В случае его избрания будет сделано все, чтобы не играла сборная России, да и вообще российские шахматисты.

Понятно, что у Карякина свое восприятие этой ситуации. Он считает, что он прав. Возможно, видит необходимым, чтобы шахматы развивались в первую очередь внутри страны. Это возможная позиция, просто я ее не поддерживаю», – сказал Дубов.

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