Касаткина о планах после завершения карьеры: «Хочу развивать спорт в моей стране. Когда я думаю об этом, внутри меня разжигается огонь, а значит – я к этому приду»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина поделилась планами на будущее.

«Появилась у меня недавно мечта. Или цель, называйте как хотите🤷🏽‍♀️. После завершения своей профессиональной карьеры (а может быть, и во время) всерьез заняться благотворительностью. Помочь тому, что я люблю всем сердцем и что сейчас так сильно страдает и молит о помощи. Я хочу развивать спорт, спорт в моей стране. Создавать хорошие условия, сделать спорт доступным, чтобы родителям не приходилось постоянно ломать голову, где занять денег или в какой город уехать, чтобы их ребенок мог продолжить заниматься любимым спортом.

Когда я думаю об этом, внутри меня разжигается огонь, а значит – я к этому приду. Я очень надеюсь, что к тому времени никто не будет мешать людям делать хорошие и полезные дела, а на прилавки спортивных магазинов вернутся хорошие и качественные бренды, чтобы осуществить мечту стало проще.

Спасибо всем, кто эти дни делились со мной своим мнением по поводу развития спорта у нас в стране. Вы еще раз подтолкнули мои мысли в правильное направление. Дай бог, лет через 10 буду вам тут скидывать фотки нового построенного футбольного манежа или теннисного корта в какой-нибудь региональной школе.

Прорвёмся💜», – написала Касаткина в телеграм-канале.

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