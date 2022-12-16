Тарасов отразил 25 из 28 бросков «Тампы», потерпев 5-е поражение в сезоне. Он сыграл за «Коламбус» впервые с 28 ноября
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков «Тампы».
Россиянин сыграл за «Блю Джекетс» впервые с 28 ноября. В одном из моментов он не дал забить форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову.
Поражение стало для него 5-м в сезоне при 2 победах (91,0% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,14).
В АХЛ Тарасов провел 4 игры в этом сезоне, пропуская в среднем 4,29 шайбы и отражая 85% бросков.
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