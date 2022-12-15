В Лионе ультраправые активисты устроили драку после полуфинала ЧМ-2022, в Анси стреляли по полицейским

В нескольких городах Франции произошли беспорядки после полуфинала .

Франция обыграла в полуфинале турнира в Катаре со счетом 2:0.

В Лионе группа ультраправых активистов устроила драку на площади Белькур. Префектура сообщила о семи арестах.

В Анси арестован один человек из-за стрельбы по полицейским. Еще один мужчина был ранен в драке и доставлен в больницу.

14 человек были арестованы в Авиньоне, из них 8 – за стрельбу.

Франция пламенно отмечает рывок в финал: море флагов, файеры и беспорядки. Уже есть трагедия

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ