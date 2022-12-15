В Лионе ультраправые активисты устроили драку после полуфинала ЧМ-2022, в Анси стреляли по полицейским
В нескольких городах Франции произошли беспорядки после полуфинала ЧМ-2022.
Франция обыграла Марокко в полуфинале турнира в Катаре со счетом 2:0.
В Лионе группа ультраправых активистов устроила драку на площади Белькур. Префектура сообщила о семи арестах.
В Анси арестован один человек из-за стрельбы по полицейским. Еще один мужчина был ранен в драке и доставлен в больницу.
14 человек были арестованы в Авиньоне, из них 8 – за стрельбу.
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