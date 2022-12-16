Бобровский в 13-й раз в сезоне пропустил 3+ гола за матч, отразив 35 из 38 бросков «Питтсбурга». У него 10 поражений при 6 победах

в 13-й раз в сезоне пропустил 3+ шайбы за матч.

Российский вратарь отразил 35 бросков из 38 в матче регулярного чемпионата с « » (2:4). Четвертую шайбу «пингвины» забросили в пустые ворота.

Бобровский пропустил 3 шайбы или более в 13 из 18 матчей, сыгранных в этом сезоне.

У него 6 побед и 10 поражений (еще 2 игры – без исхода из-за замен) при 89,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,33.