Защитник «Хит» повторил лучший результат клуба по точным 3-очковым за матч и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс» (111:108).

Хирро стал четвертым игроком в истории « », реализовавшим 10 дальних бросков за игру. Последний раз подобное удалось 10 декабря 2019 года.

Тайлер отправил в цель 10 из 15 3-очковых и реализовал 13 из 20 с игры. На его счету также 6 подборов.

Примечательно, что днем ранее во встрече с «Тандер» Хирро реализовал 9 бросков с дальней дистанции и набрал 35 очков.

«Майами» провел матч ввосьмером. Хирро провел на площадке 40 минут.

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