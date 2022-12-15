США ввели санкции против члена правления ФХР Потанина, главы «РЖД» Белозерова и экс-президента КХЛ Чернышенко 

, Олег Белозеров и включены в санкционный список США.

Потанин, который входит в состав правления Федерации хоккея России, в 2022 году занял 2-е место в списке богатейших российских миллиардеров, Forbes оценил его состояние в 17,3 млрд долларов.

Помимо Потанина, в санкционный список Министерства финансов США 15 декабря попали первый вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ранее занимавший пост президента Континентальной хоккейной лиги и глава «РЖД» Олег Белозеров. «РЖД» владеет московским футбольным клубом «Локомотив».

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