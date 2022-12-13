Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России

Теги Зенит Николай Валуев Анатолий Тимощук Роман Широков Дмитрий Тарасов Александр Поветкин Дмитрий Пирог Григорий Дрозд Вячеслав Фетисов Александр Аксененко премьер-лига Россия Евгений Плющенко Роман Костомаров Сергей Чепиков Александр Легков Ирина Роднина Алина Кабаева Светлана Журова Анатолий Карпов Александр Емельяненко Государственная дума Алексей Немов Сергей Карякин Антон Шипулин КХЛ Дзамболат Тедеев Александр Карелин Артур Таймазов Сергей Шипов Аделина Сотникова Александр Шлеменко Дарья Дмитриева Егор Сорин Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Роман Власов Владимир Морозов Эдуард Кравцов Ирина Аввакумова Алексей Червоткин Политика Дина Аверина Арина Аверина Муса Евлоев Абдулрашид Садулаев Евгений Рылов Никита Нагорный Денис Спицов Анастасия Мишина Александр Большунов Александр Галлямов Заур Угуев Петр Ян Заурбек Сидаков Камила Валиева Вероника Степанова Владислава Уразова Виктория Листунова Марк Кондратюк Иван Куляк Хоккей

Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран.

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Список спортсменов, попавших под санкции:

Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева;

Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова;

Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин;

Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов;

Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук;

Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков;

Лыжи: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин;

Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев;

Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Владислава Уразова, Виктория Листунова;

Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов;

Бокс/MMA/UFC: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко;

Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова;

Конькобежный спорт: Светлана Журова;

Плавание: Евгений Рылов.

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