Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран.

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Список спортсменов, попавших под санкции:

Художественная гимнастика: , , , ;

Фигурное катание: , , , , , , , , , , , ;

Бокс: , , , , ;

Шахматы: , , Сергей Шипов;

Футбол: , , ;

Биатлон: , Сергей Чепиков;

Лыжи: , , Егор Сорин, , , ;

Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, , , Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев;

Спортивная гимнастика: Иван Куляк, , Алексей Немов, Владислава Уразова, Виктория Листунова;

Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов;

Бокс/MMA/UFC: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко;

Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова;

Конькобежный спорт: Светлана Журова;

Плавание: Евгений Рылов.