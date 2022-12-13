Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России
Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.
Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран.
Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.
Список спортсменов, попавших под санкции:
Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева;
Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицина, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова;
Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин;
Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов;
Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук;
Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков;
Лыжи: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин;
Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев;
Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Владислава Уразова, Виктория Листунова;
Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов;
Бокс/MMA/UFC: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко;
Прыжки с трамплина: Ирина Аввакумова;
Конькобежный спорт: Светлана Журова;
Плавание: Евгений Рылов.
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