Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях у «Астаны», «Парма» примет «Минск», ЦСКА – «Самару»

Во вторник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Саратовский «Автодор» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет белорусский .

Идущий без поражений московский ЦСКА дома встретится с «Самарой».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 11-5, Локомотив-Кубань – 9-7, Нижний Новгород – 9-7, – 6-9, Парма – 5-10, – 5-10, Енисей – 3-13, – 1-12, Минск – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона