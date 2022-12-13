Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях у «Астаны», «Парма» примет «Минск», ЦСКА – «Самару»

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Во вторник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Саратовский «Автодор» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет белорусский «Минск».

Идущий без поражений московский ЦСКА дома встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Автодор
Дата проведения
13 декабря, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Парма-Пари – Минск
Дата проведения
13 декабря, 18.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

ЦСКА – Самара
Дата проведения
13 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 11-5, Локомотив-Кубань – 9-7, Нижний Новгород – 9-7, Самара – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-13, Астана – 1-12, Минск – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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