Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»

изменила определение дуэта в парном катании и танцах на льду.

На турнирах внутри страны будет использоваться формулировка «фигурист А» и «фигурист Б». Также вводятся понятия «поднимаемый партнер», «поднимающий партнер», «ведомый» и «ведущий».

Ранее дуэт определяли как «мужчину и женщину».

«Это изменение связано с устранением барьеров для фигуристов», – заявила президент Skate Canada Карен Батчер.

«Для мира танцев на льду и парного катания было необходимо изменить определение команды с «мужчины и женщины» на «двух людей, катающихся вместе», как бы они себя ни идентифицировали», – заявил трехкратный олимпийский чемпион .