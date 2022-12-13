Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»

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Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парном катании и танцах на льду. 

На турнирах внутри страны будет использоваться формулировка «фигурист А» и «фигурист Б». Также вводятся понятия «поднимаемый партнер», «поднимающий партнер», «ведомый» и «ведущий».

Ранее дуэт определяли как «мужчину и женщину». 

«Это изменение связано с устранением барьеров для фигуристов», – заявила президент Skate Canada Карен Батчер. 

«Для мира танцев на льду и парного катания было необходимо изменить определение команды с «мужчины и женщины» на «двух людей, катающихся вместе», как бы они себя ни идентифицировали», – заявил трехкратный олимпийский чемпион Скотт Моир

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