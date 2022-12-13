Все перестановки в командах «Ф-1»: 4 коллектива сменили руководство

Многочисленные перестановки в руководстве команд «Формулы-1» произошли в последние недели.

В конце ноября об уходе из «Феррари» заявил Маттиа Бинотто. Как сообщали различные журналисты, в его услугах заинтересованы «Альпин», и «Ауди».

За последние сутки состоялся целый ряд объявлений.

Перестановки в руководстве команд «Формулы-1»

«Феррари»: Фредерик Вассер заменит Бинотто на посту руководителя

: Андреа Стелла стал руководителем вместо Андреаса Зайдля

/ : Зайдль возглавит гоночную программу вместо Вассера

: руководитель Йост Капито и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон покинули команду

Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно