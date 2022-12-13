Все перестановки в командах «Ф-1»: 4 коллектива сменили руководство
Многочисленные перестановки в руководстве команд «Формулы-1» произошли в последние недели.
В конце ноября об уходе из «Феррари» заявил Маттиа Бинотто. Как сообщали различные журналисты, в его услугах заинтересованы «Альпин», «Астон Мартин» и «Ауди».
За последние сутки состоялся целый ряд объявлений.
Перестановки в руководстве команд «Формулы-1»
- «Феррари»: Фредерик Вассер заменит Бинотто на посту руководителя
- «Макларен»: Андреа Стелла стал руководителем вместо Андреаса Зайдля
- «Заубер» / «Альфа Ромео»: Зайдль возглавит гоночную программу вместо Вассера
- «Уильямс»: руководитель Йост Капито и технический директор Франсуа-Ксавье Демезон покинули команду
Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно
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