Все перестановки в командах «Ф-1»: 4 коллектива сменили руководство

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Многочисленные перестановки в руководстве команд «Формулы-1» произошли в последние недели.

В конце ноября об уходе из «Феррари» заявил Маттиа Бинотто. Как сообщали различные журналисты, в его услугах заинтересованы «Альпин», «Астон Мартин» и «Ауди».

За последние сутки состоялся целый ряд объявлений.

Перестановки в руководстве команд «Формулы-1»

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  • «Макларен»: Андреа Стелла стал руководителем вместо Андреаса Зайдля
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